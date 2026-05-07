FOTO | Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor din comuna Șugag: „Bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor”

Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor din comuna Șugag: „Bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor!”
În paralel cu refacerea și restaurarea ediculelor, în cadrul proiectului „Moșteniri la răspântie” a început și lucrul la crucile troițelor, acțiune finanțată de la bugetul local de partenerul Primăria Comunei Șugag, prin care vor fi confecționate și pictate 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor.
„Toate acest cruci au fost pictate cu 100-150 de ani în urmă de meșterii iconari din satul Laz. Așa cum au apelat șugăgenii atunci la serviciile acestor meșteri, așa și noi continuăm acum această colaborare cu descendentul familiei de iconari, Florin Poenariu din Laz”, au explicat coordonatorii proiectului derulat în comuna Șugag, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
În 2020, Florian Poenariu a fost recunoscut Tezaur Uman Viu, distincție acordată sub egida UNESCO. Printre cele mai importante premii ale sale se numără locul 2 la Concursul Național organizat de Patriarhia Română în 2017, locul 1 la Concursul Național de Icoane al Institutului Național al Patrimoniului în 2018, iar în 2019 locul 1 la secțiunea Cruce Profesională de Lemn a Concursului Național organizat de Patriarhia Română, ocazie cu care Patriarhul i-a acordat Medalia Omagială a Satului Românesc.
„Sunt bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor! Câteodată istoria nu se spune, se trăiește!”, spune artistul iconar Florin Poenariu despre implicarea în acest proiect.
