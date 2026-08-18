Metalul cucerește Cetatea Alba Carolina: Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia cu trei zile de muzică, artă și nume internaționale / „Ne dorim să construim o comunitate”

Symphonic Metal Echoes revine la Alba Iulia, între 21 și 23 august 2026, pentru cea de-a treia ediție, cu un program care aduce pe scena din Cetatea Alba Carolina artiști și formații din România și din mai multe țări europene. Festivalul își extinde în acest an componenta culturală prin expoziții, ateliere și proiecte interdisciplinare, păstrând în același timp atmosfera care i-a definit primele ediții.

Cristina Alba, managerul festivalului, vorbește într-un interviu pentru ziarulunirea.ro despre provocările organizării unui eveniment de nișă cu artiști internaționali, despre „Purgatory”, unul dintre momentele speciale ale ediției, dar și despre ambiția ca Symphonic Metal Echoes să contribuie la consolidarea imaginii Alba Iuliei ca destinație pentru cultura contemporană și muzica metal.

Ce a determinat echipa să readucă, în 2026, Symphonic Metal Echoes la Alba Iulia și ce aduce nou cea de-a treia ediție față de precedentele?

Symphonic Metal Echoes s-a născut la Alba Iulia și ne-am dorit ca festivalul să crească aici, păstrându-și rădăcinile și identitatea. După primele două ediții, am simțit că există un public pentru un asemenea eveniment și, mai ales, că festivalul începe să-și contureze propria comunitate. Pentru noi, continuitatea este foarte importantă: nu ne-am propus să construim un eveniment punctual, ci un festival care să se dezvolte organic, de la o ediție la alta.

Cea de-a treia ediție este, fără îndoială, cea mai amplă de până acum. Festivalul se desfășoară pe parcursul a trei zile și aduce la Alba Iulia artiști și formații din mai multe țări europene, unele dintre ele cu o istorie importantă în scena metal internațională. În același timp, am extins componenta culturală și artistică a evenimentului, prin expoziții, ateliere și proiecte interdisciplinare. Încercăm, practic, ca în fiecare an să adăugăm ceva, fără să pierdem caracterul intim și atmosfera care au definit Symphonic Metal Echoes încă de la început.

Festivalul reunește artiști și formații din mai multe țări și abordează genuri precum symphonic, doom, melodic și atmospheric metal. Cum a fost construită selecția din acest an?

Selecția nu pornește exclusiv de la notorietatea unui nume. Ne interesează foarte mult calitatea muzicală, identitatea artistică și, mai ales, felul în care o formație se integrează în atmosfera generală a festivalului.

Deși symphonic metalul rămâne nucleul identitar al Symphonic Metal Echoes, încă de la început am privit acest concept într-un sens mai larg. Există numeroase zone de interferență cu doom, gothic, melodic sau atmospheric metal, iar această diversitate ne permite să construim un program mai complex și mai nuanțat.

În acest an avem artiști din România și din mai multe țări europene, de la formații consacrate precum Agathodaimon, Officium Triste, Pantheist, On Thorns I Lay sau Celelalte Cuvinte, până la proiecte care aduc alte tipuri de sensibilitate și expresie artistică. Am urmărit ca fiecare zi să aibă propria dinamică, dar ca întregul program să rămână coerent și recognoscibil ca Symphonic Metal Echoes.

De ce ați ales Spațiile Ryma din Cetatea Alba Carolina ca loc pentru festival și cât de importantă este componenta istorică a Cetății pentru atmosfera evenimentului?

Ryma este mai mult decât un simplu spațiu de concert. Este un loc cu personalitate, cu o anumită libertate culturală și artistică, iar pentru noi a devenit parte din identitatea festivalului.

În același timp, faptul că ne aflăm în Cetatea Alba Carolina adaugă o dimensiune extraordinară experienței. Arhitectura fortificației, zidurile, porțile, spațiile de piatră și istoria locului creează un decor care intră într-un dialog firesc cu muzica pe care o aducem aici. Există ceva foarte potrivit între sonoritățile ample, melancolice sau întunecate ale acestor genuri și monumentalitatea Cetății.

Pentru artiștii străini este, de asemenea, o experiență aparte. Mulți dintre ei descoperă Alba Iulia pentru prima dată și sunt impresionați de locul în care ajung să cânte. Tocmai de aceea încercăm să le oferim, atunci când programul ne permite, și posibilitatea de a cunoaște Cetatea și istoria orașului. Ne dorim ca ei să plece de aici nu doar cu amintirea unui concert, ci cu amintirea unui loc.

Unul dintre punctele speciale ale ediției este art happening-ul „Purgatory”, realizat de Ștefan Balog, cu participarea Linnea Hjertén și a Teatrului Skepsis. Cum s-a născut această colaborare și ce mesaj doriți să transmită?

„Purgatory” exprimă foarte bine una dintre direcțiile pe care am dorit să le dezvoltăm în cadrul festivalului: întâlnirea dintre muzică și alte forme de expresie artistică.

Proiectul reunește universul vizual al artistului Ștefan Balog, intervenția performativă a Teatrului Skepsis și muzica live a artistei suedeze Linnea Hjertén. Sunt limbaje artistice diferite care se întâlnesc într-un spațiu comun și construiesc împreună o experiență.

Titlul spune deja foarte mult. Purgatoriul este un spațiu de trecere, de confruntare și transformare. Nu ne dorim însă să impunem publicului o singură interpretare. Arta devine cu adevărat interesantă atunci când lasă loc întrebărilor și când fiecare spectator poate descoperi propriile sensuri.

Happening-ul va avea loc vineri, la miezul nopții, iar momentul și cadrul au fost alese tocmai pentru a accentua această atmosferă de graniță dintre concert, performance, imagine și ritual artistic.

Pe lângă concerte, festivalul include ateliere, expoziții și after party-uri. Cât de important este pentru organizatori ca Symphonic Metal Echoes să fie o experiență culturală mai amplă, nu doar o serie de concerte?

Este foarte important și aceasta este una dintre direcțiile în care dorim să dezvoltăm festivalul. Muzica rămâne centrul Symphonic Metal Echoes, însă ne interesează ceea ce poate exista în jurul ei: arte vizuale, performance, expoziții, întâlniri, ateliere și spații în care publicul și artiștii pot interacționa.

Ne place ideea unui festival în care oamenii nu vin doar pentru concertul unei anumite formații și apoi pleacă, ci aleg să petreacă aici întreaga zi, să descopere un artist pe care nu îl cunoșteau, să vadă o expoziție, să participe la un atelier sau pur și simplu să întâlnească oameni cu preocupări asemănătoare.

În fond, încercăm să construim o comunitate în jurul festivalului. Pentru noi, acesta este unul dintre lucrurile care dau sens proiectului pe termen lung.

Cum ați caracteriza publicul pe care îl așteptați la această ediție? Festivalul se adresează în primul rând fanilor consacrați ai metalului sau vreți să atrageți și persoane care abia descoperă aceste genuri?

Publicul nostru este destul de divers. Evident, există un nucleu format din oameni care cunosc foarte bine scena metal și care vin pentru anumite formații. Avem inclusiv spectatori care călătoresc din alte orașe sau din străinătate pentru festival.

Dar ne bucură foarte mult și publicul care ajunge la Symphonic Metal Echoes din curiozitate. Nu credem că trebuie să fii un cunoscător al genului pentru a putea fi impresionat de un concert bun. Uneori, primul contact cu o muzică pe care nu ai ascultat-o până atunci poate fi chiar experiența care îți schimbă perspectiva asupra ei.

Ne dorim, așadar, un festival deschis. Este dedicat celor care iubesc această muzică, dar îi invităm cu aceeași bucurie și pe cei care vor pur și simplu să o descopere.

Cât de dificil este să organizezi un festival de nișă, cu artiști internaționali, într-un oraș precum Alba Iulia și care sunt cele mai mari provocări întâmpinate în acest an?

Este dificil, iar poate cea mai mare provocare este sustenabilitatea financiară. Un festival de nișă nu are publicul unui eveniment mainstream, însă costurile de producție sunt, în multe privințe, aceleași: scenă, sunet, lumini, transport internațional, zboruri, cazare, catering, echipamente, personal tehnic, securitate și toate celelalte componente fără de care un eveniment profesionist nu poate exista.

În cazul artiștilor internaționali intervine și o logistică foarte complexă. Trebuie coordonate zboruri, transferuri de la aeroport, cazare, backline, soundcheck-uri și cerințe tehnice diferite, iar toate acestea trebuie sincronizate într-un program foarte precis.

Anul acesta a fost unul dificil și din punct de vedere economic, atât pentru organizatori, cât și pentru public și pentru mediul de business. De aceea, sprijinul sponsorilor, al partenerilor, al instituțiilor și, evident, al oamenilor care cumpără bilete este esențial.

Suntem însă la cea de-a treia ediție, iar faptul că festivalul continuă și crește ne confirmă că merită efortul.

Ce impact considerați că poate avea Symphonic Metal Echoes asupra imaginii Alba Iuliei ca destinație culturală și turistică?

Credem că Alba Iulia are un potențial extraordinar pentru turismul cultural și pentru evenimente care depășesc zona manifestărilor tradiționale. Cetatea Alba Carolina este un spațiu spectaculos, iar un festival internațional poate aduce aici un public care poate nu ar fi ales în mod obișnuit Alba Iulia ca destinație.

Avem artiști și spectatori care vin din alte orașe și din alte țări, se cazează aici, descoperă Cetatea, restaurantele, orașul și împrejurimile. Din acest punct de vedere, chiar și un festival de dimensiuni relativ mici poate avea un efect important.

Ne-ar plăcea ca, în timp, Symphonic Metal Echoes să devină unul dintre acele evenimente pentru care oamenii asociază Alba Iulia nu doar cu extraordinara sa moștenire istorică, ci și cu o viață culturală contemporană diversă și curajoasă.

Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, concertul sau momentul pe care publicul nu ar trebui să-l rateze în cele trei zile?

Este probabil cea mai dificilă întrebare, pentru că am construit programul tocmai pornind de la ideea că fiecare artist are un motiv pentru care se află pe această scenă.

Avem concerte foarte diferite ca atmosferă: de la intensitatea Agathodaimon, la universul doom al unor formații precum Officium Triste, Pantheist sau On Thorns I Lay, până la un nume fundamental pentru rockul românesc, Celelalte Cuvinte. În același timp, există artiști mai puțin cunoscuți publicului larg care pot deveni una dintre surprizele festivalului.

Aș evita, tocmai de aceea, să recomand un singur concert. Cred că farmecul unui festival este să vii pentru o trupă și să pleci acasă vorbind despre încă trei pe care nu le cunoșteai înainte.

Iar dacă ar fi să alegem un moment diferit de concertele propriu-zise, „Purgatory”, vineri la miezul nopții, va fi cu siguranță unul dintre momentele speciale ale acestei ediții.

După trei ediții, unde vedeți Symphonic Metal Echoes peste câțiva ani? Vă gândiți la extinderea festivalului, la mai multe formații internaționale sau chiar la transformarea lui într-un reper important pentru scena metal din România?

Ne dorim să creștem, dar nu cu orice preț. Pentru noi este mai important ca festivalul să își consolideze identitatea și să rămână sustenabil decât să devină foarte mare într-un timp foarte scurt.

Cu siguranță ne dorim să putem aduce în anii următori și alte nume importante ale scenei internaționale, să dezvoltăm componenta artistică și culturală și să atragem tot mai mult public din România și din afara țării. Dar vrem să păstrăm și ceea ce credem că este una dintre calitățile Symphonic Metal Echoes: apropierea dintre artiști și public și atmosfera unui festival în care oamenii nu sunt doar spectatori anonimi într-o mulțime.

Dacă, peste câțiva ani, Symphonic Metal Echoes va fi recunoscut ca un reper al acestei zone muzicale în România și va fi un festival pentru care artiștii și publicul internațional vin cu bucurie la Alba Iulia, vom considera că am construit ceva cu adevărat valoros.

Deocamdată, însă, privim spre ediția din 21–23 august 2026 și ne dorim ca oamenii care vor trece porțile festivalului anul acesta să plece de la Alba Iulia cu dorința de a reveni.

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