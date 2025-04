FOTO | Familia Bîcu din Alba, tată și fiu, prestație impresionantă la „Chefi la cuțite”: „A fost o bucurie să ne spunem povestea, să arătăm că mâncarea locală nu înseamnă doar mămăligă cu brânză”

Familia Bîcu din Alba, tată și fiu, prestație impresionantă la „Chefi la cuțite”: „A fost o bucurie să ne spunem povestea, să arătăm că mâncarea locală nu înseamnă doar mămăligă cu brânză”

Familia Bîcu din Alba, tată și fiu, care a dat naștere brandului de produse lactate „De la Ferma”, a avut o prestație impresionantă în ediția de marți, 1 aprilie 2025, a show-ului TV „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

„O experiență cum rar trăiești – familia Bîcu, tată și fiu, în fața camerelor. Am gătit împreună, am povestit despre brânză, despre ferma și fabrica noastră și despre ce înseamnă să duci mai departe o moștenire cu suflet.

A fost o bucurie să ne spunem povestea, să arătăm că mâncarea locală nu înseamnă doar mămăligă cu brânză – deși o iubim – ci și cartofi gratinați cu brânză de burduf și salată proaspătă cu telemea prăjită. Un pic de curaj, un pic de joacă și, la final, o muncă de echipă contra cronometru care ne-a făcut inima să bată tare.

”Nu suntem cazari, în schimb fermă și fabrică de lapte avem. Nu fac eu brânza, Ștefan face brânza la noi, este este cazar. Avem ferma din 1993 și producem cam 7.000 de litri de lapte pe zi și mai cumpărăm încă 15.000 de litri pe zi, adică cam 3 tone jumătate – 4 tone de brânză pe zi. Le vindem în România și încă 13 țări din Europa, dar și în America”, le-a spus Marius junior juraților.

Chefii au primit cadou de la familia Bicu diverse produse de la Ferma cu Omenie, printre care burduf pentru omletă și caș proaspăt: ”Noi ne-am adaptat la gusturile din ziua de astăzi”, mai spun producătorii din județul Alba.

”În România este un concurs, de vreo 10 ani, se numește ”Gustul ales”, iar pentru brânza de burduf pe care ați gustat-o, am luat trei ani la rând premiul pentru gustul ales și premiul de excelență. Am fost singurii care am luat acest premiu”, au mai aflat chefii de la familia Bîcu.

La finalul probei, familia Bicu a luat doar două cuțite și nu vor merge în bootcamp, dar în schimb au primit un cuțit argintiu, cuțitul prieteniei: ”Este genul de afacere pe care noi îl susținem și pe care o admirăm foarte mult. Cu siguranță meritați un cuțit de argint, pe care noi îl oferim oamenilor speciali care vin aici”, i-au felicitat jurații.

Emoția a fost mare, dar mai mare a fost bucuria de a fi acolo – împreună. De la Ferma cu Omenie nu e doar despre produse, ci despre grija pusă în fiecare pas, de la fermă până pe farfurie. Despre gustul care vine din respect – pentru pământ, pentru animale, pentru oameni”, sunt impresiile celor doi după această apariție televizată cu siguranță gustată de public.

