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Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

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Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 5 iunie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, urmează o lună mai caldă decât în mod obișnuit în România. 

*Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în regiunile estice și sudice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vestul teritoriului.

*Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile.

*Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice, mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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