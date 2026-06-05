Curier Județean

FOTO | ACCIDENT la ieșire din Teiuș către Blaj: O mașină s-a răsturnat

Ioana Oprean

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ACCIDENT la ieșire din Teiuș către Blaj: O mașină s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs, joi, 4 iunie 2026, aproape de miezul nopții, la ieșirea din Teiuș către Blaj.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Secției de Pompieri Aiud pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU, în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din primele date, nu sunt persoane încarcerate.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor medical și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

foto: ISU Alba

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