Sports Festival 2026: arena în care mișcarea devine spectacol! Simona Halep, Nadia Comăneci, Spirit of the Horse, competiții și 32 de sporturi de încercat gratuit în șaptea ediție Sports Festival, care va avea loc în perioada 11–14 iunie 2026

Sports Festival, cel mai mare eveniment multi-sport din România, transformă ediția 2026 într-o arenă a celebrării mișcării, unde sportul devine o experiență completă pentru cei care vin să participe, să trăiască energia festivalului și să se simtă parte dintr-o comunitate unită de pasiunea pentru sport.

Ediția din acest an are unul dintre cele mai ample programe de până acum și pune în centru trei momente speciale: show-ul ecvestru Equestrian Grand Performance – Spirit of the Horse, evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep și masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci, într-un an care marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. În jurul lor sunt pregătite zone de inițiere în 32 de sporturi, competiții pentru amatori și juniori, proiecte dedicate accesului la sport, concerte, paradă și dialoguri în cadrul Sports Talks.

Mirel Alexa, director executiv Sports Festival: ”Sports Festival a devenit, de la an la an, un eveniment tot mai amplu, care aduce împreună categorii de public și energii diferite în jurul aceleiași pasiuni pentru mișcare. A rămas, în același timp, un loc în care sportul poate fi trăit în multe feluri: ca întâlnire cu mari campioni, ca bucurie de a face mișcare împreună, ca experiență de familie, ca provocare personală sau ca prim pas către un sport nou. În 2026, ducem mai departe această construcție printr-o ediție care deschide și mai multe zone de participare și aduce publicului un program mai bogat, mai divers și mai viu.”

Evenimente speciale: Spirit of the Horse, evenimentul dedicat carierei Simonei Halep și masterclass-ul Nadia Comăneci

Ediția din acest an aduce, în premieră pentru Sports Festival, trei evenimente speciale care dau o dimensiune aparte programului din 2026.

Equestrian Grand Performance – Spirit of the Horse – Joi, 11 iunie, de la ora 18:00, BTarena găzduiește un show ecvestru unic în România, creat de ISSA Resort. Cu peste 20 de cai și artiști internaționali, spectacolul va transforma pentru prima dată sala polivalentă din Cluj într-un spațiu adaptat unui show ecvestru.

Evenimentul de retragere al Simonei Halep – Sâmbătă, 13 iunie, Sports Festival găzduiește evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, unul dintre momentele centrale ale ediției. Pentru seara dedicată carierei Simonei Halep au fost anunțați Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill, iar prezentarea evenimentului va fi făcută de celebrii Andrew Krasny și Andi Moisescu.

Masterclass Nadia Comăneci – Duminică, 14 iunie, de la ora 13:00, la BTarena, Nadia Comăneci va susține un masterclass organizat de Sports Festival în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-un an simbolic, la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Evenimentul aduce în prim-plan nu doar performanța, ci și temele din spatele ei: disciplina, presiunea competiției, echilibrul, motivația și parcursul unei cariere construite la cel mai înalt nivel.

Inițiere: 32 de sporturi, într-un singur loc

Una dintre mizele importante ale Sports Festival rămâne zona de inițiere, gândită pentru copii, părinți și pentru toți cei care vor să descopere discipline noi. În doar patru zile și într-un singur loc, publicul va putea încerca gratuit 32 de sporturi, într-un format care face sportul mai accesibil și mai ușor de descoperit.

Lista zonelor de inițiere confirmate pentru ediția din 2026 include aikido, atletism, baschet, caiac, ciclism, fitness corner, functional training, dans, escaladă, fotbal, gimnastică artistică, kyokushin, handbal, majorete, roundnet, rugby, șah, tenis de câmp, volei, squash, taekwondo ITF, cheerleading, trotinete, tenis de masă, tir sportiv, gimnastică ritmică, laido, karate Shotokan, kendo, cricket, tae-kwondo WT și tai-chi.

Sports FIT Games și Adventure Arena, provocările pline de adrenalină ale ediției 2026

Pentru publicul obișnuit cu efortul, ritmul intens și ideea de provocare, ediția 2026 aduce două formate distincte: Sports FIT Games și Adventure Arena. Sports FIT Games x T Gym transformă orașul într-o arenă urbană pentru echipe mixte de câte patru participanți amatori, care vor parcurge workout-uri succesive și trasee de alergare între mai multe puncte din Cluj-Napoca. Startul se va da pe platoul dintre BTarena și Cluj Arena.

La Adventure Arena, Sports Festival și World OCR propun un traseu cu obstacole amenajat în cadrul festivalului, care poate fi parcurs în ritm propriu sau contra cronometru.

Competiții pentru comunități sportive diferite

Între competițiile care spun cel mai bine povestea Sports Festival se numără Crosul Supereroilor, cursa care aduce împreună energia alergării și dorința de a face bine. În 2026, aceasta revine duminică dimineața cu startul și finishul pe Cluj Arena și susține, pentru al doilea an consecutiv, Via Transilvanica.

Baschet 3×3 – În zona de baschet, Sports Festival găzduiește, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, antrenamente ale loturilor naționale, competiții OPEN și Turneul Internațional „Quest”, programat în 13–14 iunie. Quest este una dintre cele mai importante competiții de baschet 3×3 organizate în România și este asimilată unei etape de Cupă Mondială FIBA 3×3. Echipa câștigătoare se va califica la World Tour Marseille, una dintre competițiile majore din circuitul internațional de 3×3. Înscrierile pentru turneul Quest se fac pe site-ul Federației Române de Baschet, iar pentru Family Open, direct la terenul de baschet de pe platforma BTarena (Splaiul Independenței).

Fotbal – Componenta dedicată fotbalului pentru juniori este completată de Sports Festival Football Cup 2026, turneu pentru categoriile U7–U13, organizat în parteneriat cu FC Universitatea Cluj, Federația Română de Fotbal și Universitatea Babeș-Bolyai.

Rugby – echipe de copii U8-U14, care se vor intra în competiție duminică 14 iunie, pe terenul de rugby din Parcul Babeș.

Speed cubing – Anul acesta, Cluj Cubing revine la Sports Festival pe 13 iunie 2026, între 08:00 și 19:00, în Sala Multifuncțională Cluj Arena, etajul II. Organizată împreună cu speedcubing.ro și Asociația Română de Speedcubing, competiția aduce la Cluj comunitatea pasionată de cubing, de la începători până la competitori care urmăresc un nou personal best.

BGN Kyokushin Kumite Superfights – competiție de luptă în sistem superfight, pentru categoriile de vârstă 6–18 ani și adulți, programată sâmbătă, 13 iunie, de la ora 10:00, în Parcul Central, în colaborare cu Budo Gym Napoca.

Canicross – Cea mai simpatică competiție revine în 13 iunie în Parcul Central din Cluj-Napoca! Canicross, organizat la Sports Festival de Canicross Fun Run, este programat de la ora 10:00 și include două probe: Obstacle Run (700 m), un traseu cu obstacole parcurs în tandem om–câine, unde sincronizarea și încrederea fac diferența, și Dog Speed Run (50 m), cursă de viteză dedicată câinilor. Este o competiție care aduce în prim-plan nu doar mișcarea, ci și bucuria unei conexiuni speciale dintre participant și cel mai loial coechipier al său.

Kendama – O altă competiție care vorbește pe limba tinerei generații, construită în jurul jucăriei devenită populară în 2014 și transformată între timp într-o disciplină cu tot mai mulți pasionați. Participanții se vor întrece în trickuri duminică, 13 iunie, de la ora 12:00, pe inelul superior al Cluj Arena. Înscrierile se fac la fața locului începând cu ora 11:00. La competiție va fi prezent influencerul K-Tusa.

Sport pentru toți: inițiative dedicate accesului la mișcare și incluziunii

Sports Festival 2026 își dezvoltă în continuare componenta dedicată accesului la sport pentru categorii diferite de participanți, prin parteneriate și activări care pun accent pe incluziune, participare și contact direct cu mișcarea. Agenția Națională pentru Sport aduce la festival proiectul BeActive, dedicat promovării mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. Activarea va include trasee pentru copii, badminton, baschet și minifotbal, în cadrul proiectului BeActive.

În programul ediției 2026 va fi prezent și Comitetul Național Paralimpic cu o zonă de activări dedicate sportului adaptat, în care publicul va putea testa, într-un format interactiv, mai multe probe și jocuri inspirate din experiența sportivilor paralimpici

Sports Talks: trei zile de conversații despre performanța sportivă

Sports Talks revine la Sports Festival 2026 cu trei zile de conversații despre disciplină, mentalitate, succes, eșec, motivație și drumul real spre excelență. Tema ediției din acest an, „Repetiția perfecțiunii sau perfecțiunea repetiției?”, aduce în fața publicului sportivi, lideri, jurnaliști și specialiști care vorbesc deschis despre performanță. Conversațiile vor avea loc la Radisson Garden, într-un cadru relaxat, și vor fi moderate de Cristian Mîndru și Mihnea Măruță. Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

Program și invitați:

Vineri, 12 iunie: Bernadette Szőcs, Carmen Amariei, Marius Urzică, Andra Novițchi, Adrian Văncică, Ana Maria Brânză, Cecilia Moței, Aneta Bogdan și Diana Benea.

Sâmbătă, 13 iunie: Daniel Monteiro, Andrei Muntean, Elina Svitolina, Gaël Monfils, Răzvan Burleanu, Cătălina Ponor, Andreea Răducan și Andreea Esca.

Duminică, 14 iunie: Natalia Iocsak, Mihai Covaliu, Mihaela Bilic, Andrew Krasny, Lucia Antal, Bogdan Țurcanu, Patrick Ciorcilă și Kader Nouni.

Ambasadori care aduc experiența festivalului mai aproape de public

Ediția 2026 îi are alături și pe ambasadorii Sports Festival, prezențe care completează programul prin felul în care traduc experiența festivalului pentru comunitățile lor și încurajează participarea activă. Printre aceștia se numără Andreea ThinkHealthy (Andreea Irimia), una dintre vocile bine cunoscute ale Sports Festival încă din primele ediții. Autoare a volumului „Curaj în mișcare”, ea va fi prezentă în mai multe zone ale festivalului și va arăta concret comunității sale ce poate descoperi și încerca aici. Andra Novițchi, fostă campioană mondială și europeană la shotokan kata și kumite, este și ea ambasador Sports Festival.

Scena Sports Festival: sport și entertainment în inima festivalului

Scena principală a festivalului, amplasată pe platoul Cluj Arena, reunește și în acest an sportul și entertainmentul într-un program care include clase de mișcare, demonstrații, momente pentru copii, Parada Cluburilor Sportive și concerte. Gazdele scenei principale vor fi Dani Oțil și Răzvan Simion.

Unul dintre momentele speciale ale scenei va avea loc vineri, ora 18:00, când Sports Festival va premia echipa masculină de volei „U”-ARDAF, la 30 de ani de la performanța istorică din sezonul 1995–1996. Începând cu ora 19:00 sunt așteptați la scenă sportivii participanți la Parada Cluburilor Sportive.

Programul de seară aduce pe scena Sports Festival concerte cu Minelli – joi, ora 20:30, Loredana – vineri, ora 20:00, Dirty Nano – sâmbătă, ora 20:30, și MIRA – duminică, ora 20:00. Accesul la activitățile de inițiere, zonele de fun ale festivalului și la concerte este gratuit.

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11–14 iunie 2026 și va aduce, ca în fiecare an, zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte, conferințe și acces gratuit la majoritatea activităților. După o ediție 2025 cu peste 150.000 de participanți și un meci de gală cu Ronaldinho în prim-plan, festivalul de la Cluj-Napoca continuă să își consolideze rolul de eveniment de referință în Europa pentru sportul de masă și experiențele sportive adresate publicului larg.

Înscrieri și detalii pe www.sportsfestival.com

Sursa: sportsfestival.com

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