UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026

Republica Moldova face un nou pas decisiv spre integrarea europeană. După luni de blocaje politice la nivelul Uniunii Europene, Chișinăul primește undă verde pentru lansarea efectivă a negocierilor de aderare, proces considerat esențial pentru viitorul european al țării.

Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a transmis autorităților de la Chișinău invitația oficială de a-și prezenta primele poziții de negociere în cadrul procesului de aderare. Debutul discuțiilor este programat pentru 15 iunie 2026, la Luxembourg, în cadrul unei conferințe interguvernamentale dedicate extinderii Uniunii.

Decizia vine după deblocarea dosarului extinderii, afectat până recent de poziția Ungariei față de Ucraina. Întrucât Republica Moldova și Ucraina au parcurs împreună principalele etape ale procesului de integrare europeană, rezervele Budapestei au întârziat și avansul Chișinăului. Schimbările politice produse la Budapesta au permis însă reluarea procedurilor și accelerarea calendarului european pentru ambele state.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană presupune negocierea a 35 de capitole tematice, grupate în mai multe clustere. Primul dintre acestea, considerat și cel mai important, vizează aspecte fundamentale precum statul de drept, independența justiției, drepturile fundamentale și controlul financiar. Acest capitol va fi primul deschis și ultimul închis, fiind esențial pentru evaluarea progreselor Republicii Moldova.

Lansarea negocierilor reprezintă mai mult decât o etapă tehnică. Ea confirmă ancorarea definitivă a Republicii Moldova în spațiul european de valori și creează premisele atragerii unor investiții semnificative, menite să accelereze modernizarea economiei și consolidarea instituțiilor statului.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina. În luna iunie a aceluiași an, țara a obținut oficial statutul de stat candidat. De atunci, Chișinăul și Kievul au avansat împreună pe drumul european, formând un tandem strategic în procesul de extindere al Uniunii.

Odată cu deblocarea negocierilor, autoritățile moldovene speră să accelereze reformele necesare astfel încât tratatul de aderare să poată fi semnat în jurul anului 2028, obiectiv care ar transforma Republica Moldova într-unul dintre cele mai noi state membre ale Uniunii Europene.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)