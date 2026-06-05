UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026
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Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 5 iunie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, urmează o lună mai caldă decât în mod obișnuit în România. *Săptămâna […]
PENSII 2026 | Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris?
Pilonul II de pensii: Știi la ce fond de pensii administrat privat ești înscris? Pilonul II de pensii reprezintă o componentă importantă a sistemului de pensii din România, prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat. Participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele care au […]
VIDEO | Secţiunea Tigveni – Curtea de Argeş de pe Autostrada 1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu 6 luni mai devreme
Secţiunea Tigveni – Curtea de Argeş de pe Autostrada 1 Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu 6 luni mai devreme Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat, joi, 4 iunie 2026 că secţiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeş) de pe Autostrada A1 Sibiu-Piteşti ar putea […]
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Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 iulie 2026: O lună mai caldă decât în mod obișnuit. Prognoza...
UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026
UE deschide oficial poarta pentru Republica Moldova: Negocierile de aderare încep pe 15 iunie 2026 Republica Moldova face un nou...
Știrea Zilei
Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima unei tentative de omor comise de un minor
Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima...
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări
Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări Judecătoria...
Curier Județean
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea...
FOTO | ACCIDENT la ieșire din Teiuș către Blaj: O mașină s-a răsturnat
ACCIDENT la ieșire din Teiuș către Blaj: O mașină s-a răsturnat Un accident rutier s-a produs, joi, 4 iunie 2026,...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
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Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...