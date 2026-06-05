Lörincz Helga, fost viceprimar al municipiului Aiud, numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

Lörincz Helga (UDMR), fost viceprimar al municipiului Aiud, a fost numită președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Decizia a fost publicată, vineri, 4 iunie 2026, în „Monitorul Oficial”.

Lörincz Helga (54 de ani) o înlocuiește în funcție pe Cristina Florentina Stanca.

„Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.104 din 28 mai 2026, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.604 din 28 mai 2026 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/15.921/DR din 29 mai 2026, în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) și (11) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cu modificările

și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lörincz Helga se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.”, se arată în decizia de numire.

foto: arhivă

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