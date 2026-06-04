Tăieri ilegale de lemn, recidivă și confruntare în pădure: Bărbat din Alba trimis în judecată după furt și amenințări

Judecătoria Blaj a confirmat, marți, 2 iunie 2026 legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria competentă și a dispus începerea judecății într-un dosar penal care vizează fapte comise în ianuarie 2026, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Aiud, pe raza localității Veseuș, din comuna Jidvei.

Potrivit rechizitoriului, un bărbat s-a deplasat cu un atelaj hipo într-un fond forestier din zona UP 1 Jidvei, unde ar fi tăiat fără drept doi arbori din specia carpen, folosind un motofierăstrău adus de la domiciliu. Lemnul, cu un volum total de aproximativ 0,456 mc, ar fi fost secționat și încărcat în căruță pentru transport.

Bărbatul ar fi fost surprins în flagrant de doi pădurari, dintre care unul aflat în timpul liber. În acel moment ar fi existat un schimb de replici tensionat, însă martorii au declarat ulterior că nu au resimțit o reală stare de teamă și nici nu au dorit continuarea urmăririi penale sub aspectul amenințărilor.

După intervenția pădurarilor, bărba a transportat lemnul la domiciliu.

Schimbări de încadrare juridică pe parcursul anchetei

Inițial, anchetatorii au reținut inclusiv acuzații de ultraj și tentativă la furt, precum și fapte de natură mai gravă, inclusiv tâlhărie. Ulterior, în cursul urmăririi penale, încadrarea juridică a fost modificată, ajungându-se ltăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, furt de arbori și amenințare (ulterior reconfigurată în contextul final al cauzei)

Recidivă și măsuri preventive

Procurorii au reținut că inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore în ianuarie 2026, ulterior fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură care a încetat de drept în martie 2026.

Prejudiciul stabilit inițial de Ocolul Silvic Aiud, în valoare de 169,66 lei, a fost achitat integral de inculpat. Ulterior, instituția s-a mai constituit parte civilă doar pentru suma de 84,83 lei, reprezentând funcțiile pădurii, sumă care a fost de asemenea achitată.

Atât Ocolul Silvic Aiud, cât și Primăria Jidvei au comunicat că nu se mai constituie părți civile în cauză.

Judecătorul de cameră preliminară a analizat legalitatea întregii anchete și a ajuns la concluzia că instanța este competentă să judece cauza

Dosarul va intra acum în faza de judecată propriu-zisă, unde instanța va analiza faptele, probele și eventualele apărări ale inculpatului.

Hotărârea din camera preliminară poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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