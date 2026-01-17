Curier Județean

VIDEO | Mărturiile vecinilor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: Două persoane cu arsuri, zeci de oameni evacuați pe strada Arnsberg: ,,Am privit spre bucătărie, geamurile erau căzute”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

O explozie puternică a avut loc în această dimineață, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, pe strada Arnsberg, din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite și prezintă arsuri în urma incidentului. 

Unul dintre oamenii care locuiesc în blocul unde a avut loc explozia a povestit cum s-a petrecut incidentul: 

,,La 7 fără 10 am auzit o bubuitură. Eram treaz, mă uităm la televizor și când am privit spre bucătărie erau geamurile căzute jos de la apartamentul 16 sau 18. M-am speriat, am crezut că a căzut zăpada de pe blocul meu. A venit cineva pe scări, de afară, a deschis ușa și a explodat”

Apartamentul în care a avut loc explozia ar fi fost închiriat, din primele informații disponibile. 

Reamintim că, la momentul de față, 2 persoane, constiente, surprinse de suflul exploziei sunt asistate medical la locul producerii evenimentului. O persoana prezintă arsuri la nivelul corpului și cea de-a doua persoana prezintă o plagă tăiată la nivelul membrului superior drept, a precizat ISU Alba. Până la momentul de față 20 de persoane au fost evacuate din întregul bloc.

Ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.

Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul explozei.

UPDATE ISU Alba și Prefectul Alba, despre explozia puternică din această dimineață care a rănit două persoane

,,O explozie deosebit de puternică, produsă la un imobil de locuințe colective, parter și patru etaje. Din primele informații, explozia s-ar fi produs la un apartament aflat la etajul 3. În urma deflagrației au fost afectate cinci apartamente. O persoană cu arsuri a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenței din Alba Iulia, iar o altă persoană a suferit o traumă ca urmare a auto evacuării în urma exploziei”, a povestit un reprezentant ISU Alba.

Prefectul Nicolae Albu a transmis că cele 20 de persoane au fost evacuate și preluate de ISU Alba pentru a se asigura protecția și confortul termic. Mai mult, acesta spune că a discutat cu primarul Gabriel Pleșa și că persoanele afectate vor beneficia și de cazare hoteliră în cazul în care nu dorescă să stea la rude sau prieteni.

