VIDEO | Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane

Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane

În perioada 10-12 octombrie 2025, în Munții Pădurea Craiului, se desfășoară Exercițiul Regional Salvaspeo 2025, organizat de Corpul Român Salvaspeo (CORSA). Evenimentul marchează finalizarea stagiului de calificare pentru noii tehnicieni SALVASPEO, specializați în salvarea subterană.

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba anunță că, începând de astăzi, echipa sa se îmbogățește cu un nou tehnician calificat. Totodată, serviciul participă la exercițiu cu nouă salvatori montani și tehnicieni salvaspeo, atât angajați, cât și voluntari, care se antrenează pe diverse scenarii de intervenție subterană, alături de colegi din alte zece județe ale țării.

Astfel de exerciții sunt esențiale pentru perfecționarea tehnicilor de salvare, având în vedere complexitatea intervențiilor din mediul subteran. Aceste activități contribuie la consolidarea cooperării între echipele de salvatori și la creșterea nivelului de pregătire și coordonare în situații reale de urgență.

Județul Alba este unul dintre cele mai bogate din țară în formațiuni carstice, numărând peste 1.800 de peșteri cu grade diferite de accesibilitate. Unele dintre acestea sunt amenajate pentru turiști, altele sunt accesibile doar specialiștilor, iar o parte sunt protejate prin lege și închise publicului.

