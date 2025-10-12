Rămâi conectat

VIDEO | Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane

Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane

În perioada 10-12 octombrie 2025, în Munții Pădurea Craiului, se desfășoară Exercițiul Regional Salvaspeo 2025, organizat de Corpul Român Salvaspeo (CORSA). Evenimentul marchează finalizarea stagiului de calificare pentru noii tehnicieni SALVASPEO, specializați în salvarea subterană.

Citește și: FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba anunță că, începând de astăzi, echipa sa se îmbogățește cu un nou tehnician calificat. Totodată, serviciul participă la exercițiu cu nouă salvatori montani și tehnicieni salvaspeo, atât angajați, cât și voluntari, care se antrenează pe diverse scenarii de intervenție subterană, alături de colegi din alte zece județe ale țării.

Astfel de exerciții sunt esențiale pentru perfecționarea tehnicilor de salvare, având în vedere complexitatea intervențiilor din mediul subteran. Aceste activități contribuie la consolidarea cooperării între echipele de salvatori și la creșterea nivelului de pregătire și coordonare în situații reale de urgență.

Județul Alba este unul dintre cele mai bogate din țară în formațiuni carstice, numărând peste 1.800 de peșteri cu grade diferite de accesibilitate. Unele dintre acestea sunt amenajate pentru turiști, altele sunt accesibile doar specialiștilor, iar o parte sunt protejate prin lege și închise publicului.

FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit

Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025 Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena a fost premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025.  În etapa de premiere desfășurată la Sibiu unul dintre premiile (ex aequo) ale secțiunii „Clădiri pentru turism și ospitalitate” a fost acordat proiectului Sală polivalentă de sport […]

FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea

Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea Echipajul Salvamont Alba de la punctul de lucru Rimetea a intervenit pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în timpul coborârii de pe Piatra Secuiului. Citește […]

Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, cu evaluarea impactului asupra mediului și cu evaluarea impactului asupra cursurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Retehnologizare stație de […]

Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma

12 octombrie, Ziua Mondială a Vederii. Peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni oftalmologice

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

FOTO | Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită

FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit

VIDEO | Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții

