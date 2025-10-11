FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea
Echipajul Salvamont Alba de la punctul de lucru Rimetea a intervenit pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în timpul coborârii de pe Piatra Secuiului.
Citește și: Intervenție Salvamont Alba în zona Țicu Blagului, în apropiere de Sălciua: Un turist de 25 de ani, epuizat și deshidratat, și-a pierdut starea de conștiență și a căzut pe poteca turistică
Salvatorii montani au preluat tânăra și au asigurat transportul ei în siguranță pe targă până la ambulanța SMURD, care se deplasase la fața locului.
Incidentul nu a implicat alte victime, iar intervenția a fost finalizată cu succes, fără complicații.
Echipajele Salvamont reamintesc turiștilor să respecte traseele marcate și să fie echipați corespunzător pentru drumeții în munți, pentru a preveni accidentele.
