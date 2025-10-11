FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea

Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea

Echipajul Salvamont Alba de la punctul de lucru Rimetea a intervenit pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în timpul coborârii de pe Piatra Secuiului.

Salvatorii montani au preluat tânăra și au asigurat transportul ei în siguranță pe targă până la ambulanța SMURD, care se deplasase la fața locului.

Incidentul nu a implicat alte victime, iar intervenția a fost finalizată cu succes, fără complicații.

Echipajele Salvamont reamintesc turiștilor să respecte traseele marcate și să fie echipați corespunzător pentru drumeții în munți, pentru a preveni accidentele.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI