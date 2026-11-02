2-4 noiembrie 2026 | Ploi de până la 50 l/mp, ninsori la munte și rafale de vânt de 80 km/h în România
Ploi de până la 50 l/mp, ninsori la munte și rafale de vânt de 80 km/h în România
România este în continuare sub incidența unui episod de vreme instabilă, cu ploi moderate în sudul și sud-estul țării, ninsori și depunerea unui strat de zăpadă la altitudini de peste 1.700 de metri.
Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor vântului, care vor atinge 40–50 km/h în mai multe regiuni, iar la munte rafalele pot ajunge la 80 km/h, viscolind ninsoarea.
Informarea meteorologică actualizată este valabilă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 02 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1700 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă; intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.
Cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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