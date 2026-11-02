Foto | Compania de apă din Alba, reprezentată la un concurs național de detecție a pierderilor de apă: Care au fost membrii echipei
Compania de apă din Alba, reprezentată la un concurs național de detecție a pierderilor de apă: Care au fost membrii echipei
La fel ca în fiecare an, compania regională SC APA CTTA SA Alba a fost prezentă la Concursul „Detecția Pierderilor de Apă – Vasile Ciomoș” , desfășurat anul acesta la Brăila.
Daniel Galdău, Ioan Jeler, Radu Muntean și Daniel Berar au avut ocazia să-și testeze abilitățile și profesionalismul în detectarea cât mai exactă a defectelor rețelelor de apă potabilă.
„Nu a fost o competiție ușoară, participanții fiind cei mai buni specialiști în detecție pierderi de la 24 de companii de apă din țară, nivelul tehnic de pregătire fiind foarte ridicat.
Echipamentele performante pot contribui la o localizare mai precisă și la reducerea incertitudinii în localizarea unei avarii, completând experiența umană.
Le mulțumim colegilor noștri pentru implicare!”, au transmis reprezentanții SC APA CTTA SA Alba.
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