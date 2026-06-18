VIDEO EXCLUSIV | Criza transportului public din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență: „Dacă STP nu își rezolvă problemele interne, vom aduce temporar un alt operator de transport”

Criza transportului public din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență: „Dacă STP nu își rezolvă problemele interne, vom aduce temporar un alt operator de transport”

Situația generată de protestul șoferilor de la operatorul de transport public din Alba Iulia a intrat într-o etapă critică, după ce autobuzele nu au ieșit de 3 zile pe trasee, provocând disconfort major pentru mii de călători și pentru agenții economici din municipiu.

Primarul Gabriel Pleșa a declarat joi, 18 iunie 2026, în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, că autoritățile locale vor convoca Comitetul Local pentru Situații de Urgență pentru a analiza măsurile care pot fi luate în regim de urgență și pentru a asigura continuitatea serviciului public de transport.

„Regret foarte mult disconfortul creat locuitorilor din Alba Iulia și agenților economici. Mâine (n.a. vineri, 19 iunie 2026), la ora 11.30, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență într-o ședință online pentru a discuta această situație care începe să devină gravă. Transportul public, la fel ca serviciul de salubritate, este un serviciu de utilitate publică și trebuie să aibă continuitate”, a precizat edilul.

Potrivit primarului, legislația prevede o serie de pași care trebuie urmați în astfel de situații, iar decizia care va rezulta în urma ședinței va fi transmisă către Instituția Prefectului – Județul Alba.

Aducerea temporară a unui alt operator de transport, între variante

„Există două variante: fie se stabilește un termen clar în care operatorul trebuie să reia transportul public, fie vom fi nevoiți să luăm o măsură provizorie și să identificăm rapid un alt transportator care să asigure serviciul pentru o perioadă determinată”, a explicat Gabriel Pleșa.

Primarul a subliniat că actuala criză este, în primul rând, o problemă internă a operatorului de transport STP, cauzată de conflictul dintre conducere și angajați.

„Înțeleg că șoferii sunt în grevă și refuză să își reia activitatea. Este clar că este o problemă internă pe care operatorul trebuie să și-o rezolve. Dacă nu va reuși să repună în circulație autobuzele, noi trebuie să intervenim rapid pentru ca cetățenii să nu rămână fără transport”, a spus acesta.

Sesizare la ITM Alba

În paralel, Primăria a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba pentru a verifica motivele care au dus la declanșarea conflictului.

„Trebuie să vedem de ce oamenii au ajuns în această situație, de ce reclamă neplata salariilor, a bonurilor de masă sau a altor drepturi. Este important ca toate instituțiile abilitate să se implice pentru a dezamorsa acest conflict”, a declarat primarul.

Referitor la situația financiară dintre administrația locală și operatorul de transport, Gabriel Pleșa a precizat că Primăria și-a achitat obligațiile curente, cu excepția sumelor aflate în litigiu.

„Factura aflată acum în scadență o vom plăti cât mai repede pentru a ajuta operatorul, dacă există probleme financiare. În afară de facturile aflate în litigiu, noi am plătit la zi. Numai în acest an au fost achitate peste 11 milioane de lei”, a subliniat edilul.

În ceea ce privește contractul actualului operator, care mai este valabil încă 6 luni (n.a până în prima decadă a lunii ianuarie 2026), primarul municipiului Alba Iulia și-a exprimat speranța ca activitatea să fie reluată cât mai curând.

„Sper din suflet ca situația să se rezolve și operatorul să își continue activitatea până la finalul contractului. Dacă nu, va trebui să luăm măsuri rapide pentru ca altcineva să presteze acest serviciu esențial pentru oraș”, a spus Gabriel Pleșa.

Discuțiile cu șefii marilor fabrici din municipiu, confirmate

Primarul a confirmat că a primit și sesizări din partea unor companii afectate de blocarea transportului pentru angajați, inclusiv de la fabrica Apulum.

„Am primit o adresă din partea patronatului și am dispus verificări. Dacă nici transportul pentru fabrici nu a fost asigurat, situația este cu atât mai gravă, având în vedere că există contracte plătite de angajatori pentru salariați. Cel mai probabil, motivul este același: refuzul șoferilor de a ieși pe traseu”, a conchis primarul Gabriel Pleșa.

foto: arhivă

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