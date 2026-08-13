Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui pentru: iubit(ă), prieteni, rude, colege, șefe. Texte cu mesaje de Sf Maria haiose și amuzante. 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie •

Vă oferim mai câteva sugestii, idei de mesaje, sms-uri cu urări și felicitări pentru această sărbătoare:



Zi sfântă Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

Zi speciala Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

Îngerii sa-ti călăuzească pașii La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Toata fericirea Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Mulți Ani!

Mesaje de Sfânta Maria

Zi sfântă De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

Mesaje de Sfânta Marie Ziua numelui tău Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău. La Mulți Ani, Maria!

Prietena mea, Maria Sper sa ramai mereu un spirit tânăr si plin de viată, sa fim mereu împreuna si sa nu uitam niciodată frumoasa prietenie dintre noi. La mulți ani Maria!

Nume de Sfântă Chiar daca ai nume de Sfântă știu ca diseară o sa dai de băut si o sa ne primești cu masa plina.

De Sf. Maria De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor.

La mulți ani Maria! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani, Maria!

Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Maria cat mai frumoasa!

De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele.

Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume!

La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii si Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată!

Fie ca Sf. Fecioara Maria, al cărei nume li porți, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea!

O sărbătorim pe Fecioara Maria si te sărbătorim pe tine. Sa ramai mereu blânda, buna si drăguța cu toți cei din jurul tău!

Astăzi e ziua ta, o zi frumoasa pentru tine. La mulți ani, Maria!

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului La mulți ani!

Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău. La Mulți Ani, Maria!

De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

La mulți ani și mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Fie ca Sf. Fecioara Maria, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea. La Mulți Ani!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate. Sa se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani, Maria!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

Fie ca Sfântă Maria sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume li porți, învață sa ierți, sa fi mai bun, mai înțelept, sa mă ierți când greșesc si sa mă înveți sa fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani!

Pentru ca ești o persoana atât de buna, de drăguța si de loiala, îmi doresc ca Fecioara Maria sa aibă grija de tine, sa iți călăuzească pașii si sa iți lumineze calea in viată.

O zi frumoasa este ziua numelui tău! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu sa te călăuzească in tot cea-ce faci. La mulți ani!

Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care li porți. Sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La mulți ani de Sfântă Maria!

În această zi speciala, iți transmit cele mai sincere urâri. Sa ai o viată plina de lucruri bune iar Sfântă Maria al cărei nume li porți sa te ocrotească mereu. La mulți ani de ziua numelui tău!

MESAJE haioase de Sfânta Maria. Mesaje şi urări haioase

Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

Dragă prietenă/prietene, pregăteşte băutura, că venim să te urăm, este ziua ta de nume, şi la greu nu te lăsăm. La mulţi ani cu sănătate, bucurie şi de toate!

Nu ştiu dacă îţi place numele pe care ţi l-au ales părinţii, dar eu îţi urez din suflet un călduros La mulţi ani! Că-ţi place sau nu, e totuşi ziua ta!

Nu-ţi urez să ai parte de bani, că ştiu că eşti descurcăreţ, nu-ţi urez nici să devii star, căci pentru oamenii din viaţa ta eşti deja o celebritate, îţi doresc să fii sănătos şi vesel, că restul vin singure! La mulţi ani, prieten drag!

Maria! Da, tu! Eşti dată în urmărire de către gaşca de prieteni, căci azi e ziua ta şi toţi vor să te ureze şi să te îmbrăţişeze! Mă alătur şi eu lor, sperând că te vom găsi, dar până una-alta, îţi zic acum: La mulţi ani!

Azi la meteo s-a anunţat cod galben de pupici şi de urări şi cred că responsabil pentru asta eşti tu. La mulţi ani!

MESAJE de Sfânta Maria. Urări pentru colegi

Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La Mulţi Ani!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Fie ca această zi să-ţi dechidă poarta unui viitor plin de succese. La mulţi ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani!

Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îţi fie o eternă sărbătoare! La mulţi ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulţi ani!

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Maria cât mai frumoasă!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, să ai în viaţă numai flori, noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

MESAJE de Sfânta Maria. Felicitări pentru prieteni şi familie

La mulţi ani, Fecioara Maria să te călăuzească mereu şi să te ajute să învingi orice obstacol din viaţa ta! La mulţi ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

E o zi când sufletul tău trebuie să învingă orice urmă de tristeţe şi să fie deschis pentru a primi cele mai frumoase momente. Este ziua numelui tău şi-ţi urez un sincer La Mulţi Ani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!

Azi e o zi specială, este ziua ta de nume, şi-ţi doresc din inimă numai fericire, sănătate şi lucruri bune! La mulţi ani!

Ai apărut în viaţa mea ca o minune, nu degeaba porţi un nume sfânt, spre tine ma îndrept acum c-o urare şi c-un bun gând, să fii mereu fericită, să zâmbeşti, să râzi mereu, şi să nu uiţi nici o clipă, că tu eşti diamantul meu! La mulţi ani, Maria mea!

Sper să rămâi mereu omul bun care eşti, iar zâmbetul să nu te părăsească niciodată. La mulţi ani!

Azi e ziua ta, bucură-te din plin de ea!

Cele mai frumoase urări și mesaje de Sfânta Mărie

Ai apărut în viaţa mea ca o minune, nu degeaba porţi un nume sfânt, spre tine ma îndrept acum c-o urare şi c-un bun gând, să fii mereu fericită, să zâmbeşti, să râzi mereu, şi să nu uiţi nici o clipă, că tu eşti diamantul meu! La mulţi ani, Maria mea!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani!

La multi ani Maria/Marian! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii si Sfanta Fecioara sa-ti lumineze drumul in viata.

La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Întocmai ca Fecioara Maria, al cărei nume îl porti, învaţă să ierţi, să fii mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulţi ani!

Fie ca Sf. Fecioara Maria, sa te ocroteasca, sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea. La Multi Ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate. Sa se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Maria!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

E o zi când sufletul tău trebuie să învingă orice urmă de tristeţe şi să fie deschis pentru a primi cele mai frumoase momente. Este ziua numelui tău şi-ţi urez un sincer La Mulţi Ani!

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat, pentru mine rămai un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca lumina Sfintei Marii să ne lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!

Este o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani, Maria!

Felicitari dragul meu cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

La multi ani, Maria! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii iar Sfanta Fecioara sa-ti lumineze drumul in viata.

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului un sincer La Multi Ani!

O zi frumoasa este maine, ziua numelui tau! Sa te bucuri de viata, de zambete, de tot ce e frumos. La multi ani Maria!

Nu ştiu dacă îţi place numele pe care ţi l-au ales părinţii, dar eu îţi urez din suflet un călduros La mulţi ani! Că-ţi place sau nu, e totuşi ziua ta!

Azi e ziua ta, bucură-te din plin de ea!

De Sf. Maria, zi de mare sarbatoare primeste din partea mea cele mai sincere urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor. Dumnezeu sa te calauzeasca in tot cea-ce faci. La multi ani!

Chiar daca ai nume de Sfanta stiu ca diseara o sa dai de baut si o sa ne primesti cu masa plina. Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi. La multi ani Maria!

Astazi e ziua numelui tau, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingas ca tine. Iti doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Multi Ani!

Azi la meteo s-a anunţat cod galben de pupici şi de urări şi cred că responsabil pentru asta eşti tu. La mulţi ani!

În aceasta zi specială îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţa plină de lucruri bune, iar Sfânta Maria, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu. La mulţi ani de ziua numelui tău!

Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!

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