Video | Mamut Folk aduce la Alba Iulia două seri memorabile de muzica poeziei și poezia muzicii. Vali Șerban: „Ne-a fost dor de muzica folk”

Mamut Folk aduce la Alba Iulia două seri memorabile de muzica poeziei și poezia muzicii. Vali Șerban: „Ne-a fost dor de muzica folk”

Alba Iulia se pregătește pentru un nou eveniment dedicat muzicii folk. Prima ediție a Galelor Mamut Folk va avea loc în 22 și 23 august 2026, la poalele Dealulului Mamut, la Complexul Panoramic view, în apropierea Parcului Dendrologic. Organizatorii promit două seri în care nume importante ale folkului românesc se vor întâlni cu un public despre care spun că încă păstrează o legătură puternică cu acest gen muzical.

Evenimentul este prezentat de coordonatorul Galelor Mamut Folk, Vali Șerban, drept un nou început pentru folkul de nivel național la Alba Iulia, dar și ca o continuare, într-o altă formulă, a tradiției create de Festivalul „Ziua de Mâine”, proiect de mare succes care a avut 18 ediții.

Vali Șerban subliniază că intenția organizatorilor este ca proiectul să nu rămână un eveniment singular: „Noi sperăm să mai fie încă opt ediții. Adică să începem acum și să continuăm timp de opt ediții. Dar asta nu depinde numai de noi, bineînțeles, depinde și de cei care iubesc Mamut Folk și care receptează”.

Prima gală este programată sâmbătă, 22 august 2026, de la ora 19.00, iar pe scenă vor urca Vasile Șeicaru & Nicolae Matei, Magda Puskas & Rareș Suciu, Dinu Olărașu, Florin Săsărman & Alexandru Filip și Emeric Imre & Marius Roje.

A doua seară, programată duminică, 23 august 2026, tot de la ora 19.00, îi va aduce în fața publicului pe Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu, precum și pe Vali Șerban, alături de grupul Ziua de Mâine (Marius Popa și Rareș Marcu).

„Vrem să readucem folkul românesc la Alba Iulia

Potrivit lui Vali Șerban, Mamut Folk nu trebuie privit neapărat ca o continuare propriu-zisă a Festivalului „Ziua de Mâine”, ci ca un proiect care pornește de la aceeași nevoie culturală, aceea de a readuce în atenția publicului muzica folk și atmosfera specifică unor asemenea întâlniri. „Sperăm să readucem folkul de nivel național la Alba Iulia, așa cum, bineînțeles, merită, însă este o altă linie prin care se organizează galele folk”, spune artistul.

În același timp, Vali Șerban ține să salute contribuția celor care au făcut posibilă existența Festivalului „Ziua de Mâine” timp de aproape două decenii: „Până la urmă, vreau să-i salutăm și pe cei care au realizat Festivalul Ziua de Mâine timp de 18 ediții, 18 ani, și vreau să-i salut și pe prietenii mei, împreună cu care încercăm să readucem, cum spuneam, folkul românesc la Alba Iulia”.

Miza este cu atât mai importantă cu cât, în opinia sa, Alba Iulia are încă un public numeros și fidel pentru acest gen muzical.

„Aici s-a format, la un moment dat, și încă există un public foarte serios și competent de muzică folk și, cu siguranță, prietenilor noștri de pe scenă, de lângă inimile noastre, le este dor de muzica folk. Le este dor de muzica folk în ambianța specifică unui festival sau în ori gale”, spune Vali Șerban.

Un public care nu a încăput în sală

Experiența celor 18 ani de „Ziua de Mâine” oferă, în viziunea organizatorilor, un argument puternic că publicul pentru folk există și așteaptă astfel de evenimente.

Întrebat care a fost cel mai puternic mesaj primit de la spectatori în anii de festival, Vali Șerban a indicat un episod care, spune el, valorează mai mult decât orice statistică sau reacție formală: „Cred că cel mai impresionant și, de fapt, cel care ține loc de orice mesaj transmis de către public este modul în care eram obligați, aproape an de an, ca înainte de începerea fiecărei gale a festivalului să scoatem afară un ecran în care să proiectăm în direct ceea ce se întâmplă în sală pentru cei 300-400 de spectatori care nu reușiseră să obțină bilete. Un mesaj mai clar decât acesta nu poate exista”.

Două seri pentru „muzica poeziei și poezia muzicii”

Locul ales pentru eveniment Complexul Panoramic view, se află într-o zonă pitorească. Organizatorii speră să creeze acolo un spațiu al liniștii interioare.

„Atât de complicate ne sunt viețile în aceste momente, încât e nevoie de muzica poeziei și de poezia muzicii, ca să uităm măcar 3-4 ore pe an, în timpul galelor, ceea ce apasă, ceea ce supără sufletele noastre”, afirmă Vali Șerban.

Astfel, Mamut Folk se dorește mai mult decât o succesiune de concerte. Este o invitație la reîntâlnire: între artiști și public, între generații și, poate cel mai important, între oameni și muzica pe care au îndrăgit-o.

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