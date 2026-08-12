Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026

Partidele politice au încasat, în luna august 2026, peste 15,47 milioane de lei din bugetul de stat, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Banii au ajuns în conturile formațiunilor politice pe 7 august, iar cea mai mare parte a sumei a revenit PSD.

PSD a primit 5.132.818 lei, detașându-se în fruntea clasamentului subvențiilor. Pe locul al doilea se află AUR, cu 3.035.116 lei, urmat de PNL, care a încasat 2.794.483 de lei.

USR a primit, la rândul său, 1.983.502 lei.

SOS România și POT trec pragul de un milion de lei

Două alte formațiuni au primit subvenții de peste un milion de lei în luna august. SOS România a încasat 1.319.399 lei, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit 1.063.111 lei.

La polul opus se află PMP, cu 72.619 lei, și Forța Dreptei, care a primit 68.956 de lei.

În total, AEP a virat în luna august 15.470.004 lei către cele opt partide eligibile pentru finanțarea de la bugetul de stat.

Diferența dintre primele clasate și formațiunile aflate la finalul listei este considerabilă: PSD a încasat de aproape 75 de ori mai mult decât Forța Dreptei în această tranșă lunară de subvenții.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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