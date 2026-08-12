Actualitate

Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

De

Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026

Partidele politice au încasat, în luna august 2026, peste 15,47 milioane de lei din bugetul de stat, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Banii au ajuns în conturile formațiunilor politice pe 7 august, iar cea mai mare parte a sumei a revenit PSD.

PSD a primit 5.132.818 lei, detașându-se în fruntea clasamentului subvențiilor. Pe locul al doilea se află AUR, cu 3.035.116 lei, urmat de PNL, care a încasat 2.794.483 de lei.

USR a primit, la rândul său, 1.983.502 lei.

SOS România și POT trec pragul de un milion de lei

Două alte formațiuni au primit subvenții de peste un milion de lei în luna august. SOS România a încasat 1.319.399 lei, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit 1.063.111 lei.

La polul opus se află PMP, cu 72.619 lei, și Forța Dreptei, care a primit 68.956 de lei.

În total, AEP a virat în luna august 15.470.004 lei către cele opt partide eligibile pentru finanțarea de la bugetul de stat.

Diferența dintre primele clasate și formațiunile aflate la finalul listei este considerabilă: PSD a încasat de aproape 75 de ori mai mult decât Forța Dreptei în această tranșă lunară de subvenții.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

12 august 2026

De

Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației O profesoară a fost agresată de părinții unui copil, în localitatea Pătroaia-Vale din județul Dâmbovița, iar în timpul altercației au fost rănite și două fete, în vârstă de 7, respectiv […]

Citește mai mult

Actualitate

Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici”

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

12 august 2026

De

Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici” Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, le transmite românilor din diaspora un mesaj de solidaritate și credință cu prilejul Duminicii Migranților Români, îndemnându-i să rămână aproape de Biserică, familie și valorile spirituale […]

Citește mai mult

Actualitate

Inflaţia în România, scădere semnificativă la 8,16% în iulie 2026: Scumpirile însă continuă

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

12 august 2026

De

Inflaţia în România, scădere semnificativă la 8,16% în iulie 2026: Scumpirile însă continuă Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie 2026, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, arată datele publicate miercuri de Institutul Național […]

Citește mai mult