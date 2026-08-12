Ce se întâmplă în corpul nostru dacă măncăm o mână de afine sau mure în fiecare zi: Beneficii incredibile
Ce se întâmplă în corpul nostru dacă măncăm o mână de afine sau mure în fiecare zi: Beneficii incredibile
O mână de afine sau mure pe zi poate fi una dintre cele mai simple modalități de a adăuga fibre și compuși vegetali bioactivi în alimentația zilnică. Aceste fructe de pădure sunt bogate în antocianine, substanțe care le dau culoarea albastru-închis sau violet și care au fost intens studiate pentru efectele lor asupra vaselor de sânge și sănătății cardiovasculare.
Totuși, expresia „beneficii incredibile” trebuie privită cu măsură: fructele de pădure nu sunt un medicament și nu pot preveni sau trata singure bolile. Beneficiile apar mai ales atunci când sunt consumate regulat, ca parte a unei alimentații echilibrate.
Antocianinele, „ingredientul” care atrage atenția cercetătorilor
Afinele și murele conțin cantități importante de polifenoli, în special antocianine. Acești compuși au proprietăți antioxidante și sunt cercetați pentru rolul lor în reducerea stresului oxidativ și susținerea funcției vasculare.
O analiză amplă, care a reunit 44 de studii randomizate și 15 studii prospective, a găsit asocieri între consumul de antocianine și îmbunătățirea unor markeri cardiovasculari. În studiile de intervenție, suplimentarea cu antocianine a fost asociată cu scăderi modeste ale colesterolului LDL și trigliceridelor, precum și cu modificări favorabile ale unor markeri inflamatori.
Important este însă că aceste rezultate nu înseamnă că o mână de fructe poate „curăța arterele” sau poate înlocui tratamentul recomandat de medic.
Inima și vasele de sânge pot avea de câștigat
Unul dintre cele mai interesante domenii de cercetare este sănătatea vasculară.
O meta-analiză publicată în 2026, care a inclus 14 studii randomizate și 632 de participanți sănătoși, a constatat că intervențiile cu afine au îmbunătățit semnificativ dilatarea mediată de flux, un indicator al funcției vaselor de sânge. În schimb, nu au fost observate modificări semnificative ale tensiunii arteriale sistolice sau diastolice.
Cu alte cuvinte, există dovezi promițătoare că afinele pot susține funcția vasculară, dar nu este corect să afirmăm că ele „scad garantat tensiunea” sau „previn infarctul”.
Fibrele ajută digestia
Murele sunt deosebit de interesante din punct de vedere al conținutului de fibre. La 100 de grame, murele crude furnizează aproximativ 5,3 grame de fibre și doar aproximativ 43 kcal.
Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv, pot favoriza senzația de sațietate și reprezintă substrat pentru bacteriile benefice din intestin.
O porție mică de fructe de pădure nu rezolvă singură problema unui aport insuficient de fibre, dar poate contribui semnificativ la totalul zilnic.
Creierul, un alt domeniu de interes
Antocianinele au fost cercetate și pentru posibilele efecte asupra funcției cognitive. O analiză sistematică a studiilor de intervenție cu antocianine din fructe de pădure a raportat rezultate favorabile pentru anumite măsuri ale memoriei și ale funcției vasculare, deși rezultatele metabolice au fost mai puțin consistente.
În același timp, cercetarea este încă în evoluție. Meta-analiza publicată în 2026 privind consumul de afine a găsit un beneficiu asupra funcției vasculare, dar nu a găsit o îmbunătățire semnificativă a abilităților cognitive la persoanele sănătoase.
Prin urmare, este prea devreme să spunem că afinele „îmbunătățesc memoria” în mod garantat. Putem spune însă că există un interes științific real pentru relația dintre consumul de fructe de pădure, sănătatea vasculară și funcția cognitivă.
Pot fi o alegere bună pentru controlul greutății
Afinele și murele au un avantaj important: oferă volum, apă, fibre și micronutrienți, fără să aducă foarte multe calorii.
În plus, consumul fructului întreg este diferit de consumul unui suc de fructe. Atunci când mănânci fructul întreg, fibrele și structura alimentului contribuie la sațietate.
O mână de fructe de pădure poate fi astfel o alternativă foarte bună la deserturile bogate în zahăr și grăsimi.
Organismul primește vitamine și minerale
Pe lângă polifenoli, fructele de pădure furnizează vitamina C și alte micronutrienți.
Murele conțin, de asemenea, potasiu, magneziu, mangan și vitamina K.
Nu este vorba despre doze miraculoase dintr-o singură porție, ci despre efectul cumulativ al unei alimentații variate. Consumul regulat de fructe și legume este o modalitate practică de a crește densitatea nutrițională a dietei.
Afine sau mure? Ambele sunt alegeri excelente
Nu este obligatoriu să alegi între ele.
Afinele sunt cunoscute pentru conținutul lor de antocianine și au fost studiate în special în legătură cu funcția vasculară și cognitivă.
Murele se remarcă prin conținutul ridicat de fibre și oferă, la rândul lor, antocianine și o gamă largă de micronutrienți.
O strategie simplă este alternarea lor sau consumul unui amestec de fructe de pădure.
Cât înseamnă „o mână”?
O mână este o măsură orientativă, nu una medicală exactă. Pentru un adult, o porție mică, de aproximativ 80–150 de grame, poate fi o referință practică, în funcție de restul alimentației și de necesarul individual.
Fructele pot fi consumate proaspete sau congelate, simple ori adăugate peste iaurt, terci de ovăz sau alte alimente.
Atenție la fructele „sănătoase” transformate în desert
Beneficiile fructelor de pădure se pot pierde din perspectivă alimentară atunci când acestea sunt transformate într-un preparat cu mult zahăr adăugat.
Afinele proaspete sau congelate sunt una. Un produs cu afine care conține mult zahăr adăugat este cu totul altceva.
De aceea, pentru o gustare simplă, fructele întregi rămân o alegere foarte bună.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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