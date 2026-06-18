Criză majoră în transportul local din Alba Iulia: Primarul Gabriel Pleșa i-ar fi sugerat unui manager de fabrică afectată de grevă să schimbe operatorul de transport: „Discutați cu Livio Dario!”

Greva spontană a șoferilor de la STP Alba Iulia, intrată joi, 18 iunie 2026 în cea de-a treia zi, a aruncat în haos programul marilor companii și a lăsat sute de elevi fără mijloace de deplasare.

În timp ce fabricile cu producție de export avertizează că blocajul le distruge fluxul tehnologic, soluțiile propuse de edilul Gabriel Pleșa sunt catalogate de mediul de afaceri drept „aberante”.

Pentru a evita un blocaj total, unii agenți economici au fost nevoiți să acționeze pe cont propriu și să închirieze de urgență microbuze și autocare de la firme private, una dintre opțiuni fiind Gicu Trans.

Cea mai mare nemulțumire a reprezentanților mediului de afaceri vizează atitudinea Primăriei. Într-o discuție oficială cu primarul Gabriel Pleșa și consilierul său pe probleme de transport, soluțiile oferite au stârnit revoltă.

„Sfatul călduros al domnului primar a fost să schimbăm operatorul: „Discutați cu Livio Dario!”. Mi se pare o chestie aberantă! Noi avem un contract clar, nu ne putem juca de-a schimbatul operatorilor de pe o zi pe alta când procesul productiv este afectat direct”, a declarat un reprezentant al unei mari companii din oraș.

Întrebat de ce municipalitatea nu intervine temporar cu autobuze de rezervă pentru a debloca rutele critice primarul Gabriel Pleșa s-ar fi apărat invocând bariere birocratice, și anume că municipalitatea nu va deține licență de transport pentru compania proprie decât din 7 ianuarie 2027.

Edilul susține că instituția pe care o conduce nu are nicio vină, pasând responsabilitatea către AIDA-TL.

Poate fi declarată „stare de urgență” în chestiunea crizei din transportul local?!?

Joi, 18 iunie 2026, în cadrul unei ședințe tensionate a Comisiei de Dialog Social, la care a participat și Indira Câmpean, consilier juridic la Instituția Prefectului – Județul Alba, s-a ridicat problema activării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru a debloca transportul public din Alba Iulia, posibilitate menționată și în precizările oficiale făcute de reprezentanții Primăriei Alba Iulia în seara zilei de miercuri, 17 iunie 2026.

Indira Câmpean a explicat că din punct de vedere strict legal, Instituția Prefectului nu este parte în contractul de transport public și nu poate interveni direct. În plus, dacă s-ar pune problema unei stări de urgență locale, competența ar reveni Comitetului Local pentru Situații de urgență, nu celui județean.

Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Alba urmează să deruleze ședințe informale pentru a-l aduce pe primarul Gabriel Pleșa la masa negocierilor cu operatorul de transport aflat în grevă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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