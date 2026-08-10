Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Pasivitatea, ignoranța și incompetența cu care PNL și domnul Ion Dumitrel au tratat, ani la rând, transportul public de persoane în județul Alba se văd în criza fără precedent cu care se confruntă cetățenii.
Aproape 40.000 de locuitori din comunele din arealul AIDA-TL și orașul Teiuș au rămas, astăzi, fără transport public de persoane, din cauza modului incompetent în care asociația de transport, condusă de primari PNL, a gestionat acest serviciu de utilitate publică.
Peste 12.000 dintre acești oameni sunt navetiști și depind de transportul în comun pentru a ajunge la muncă, pentru cea mai mare parte dintre aceștia autobuzul fiind singura alternativă de transport. În lipsa autobuzului, mii de angajați riscă să își piardă locul de muncă.
Aceasta se adaugă situației dezastruoase din transportul județean, unde Ion Dumitrel și Consiliul Județean au pus pe butuci acest serviciu – multe comunități rurale sunt izolate, iar în alte zone abonamentul sau biletul de autobuz a ajuns la prețuri de lux. Oamenii sunt nevoiți să dea aproape un sfert din salariu pentru un abonament pe transportul județean, gestionat dezastruos de Consiliul Județean Alba.
Ce se poate întâmpla însă în transportul metropolitan din jurul municipiului Alba Iulia?
Potrivit legii, AIDA-TL ar trebui să intervină cu măsuri urgente pentru a asigura continuitatea serviciului sau, în cazul în care actualul operator nu mai poate asigura serviciul, să facă selecția unui alt operator.
Între timp, operatorul de transport a anunțat reluarea temporară a transportului până marți, fără să ofere o predictibilitate privind stabilitatea funcționării acestui serviciu. Este practic un ping-pong inacceptabil, care afectează viața și locul de muncă a mii de oameni.
Liberalii au pregătit și o soluție de avarie – preluarea rutelor între localități de către Consiliul Județean în transportul județean. Un dezastru și mai mare pentru bieții oameni din aceste localități pentru că, din experiența de până acum, Consiliul Județean Alba condus de PNL nu e în stare să gestioneze transportul.
E o situație gravă la nivelul județului, care ar trebui tratată cu maximă seriozitate. În următoarele zile, mii de oameni din Alba riscă să își piardă locul de muncă, iar zeci de firme mari sau mici ar putea ajunge în imposibilitatea de a funcționa din cauza problemelor legate de transportul public.
Și iată cum Ion Dumitrel și PNL reușesc performanța de a fi groparii locurilor de muncă și a economiei din Alba.
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