Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică

12 august este una dintre acele zile în care cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică care nu trebuie ignorat, simbolizând încheieri și începuturi noi, multă conștiință și multe schimbări.

Eclipsa totală de Soare formată odată cu Luna Nouă în Leu și apropiată de Nodul Sud, iar în aceeași perioadă avem alinierea a șase planete: Mercur, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, iar maximul Perseidelor din noaptea de 12 spre 13 august. Astronomic, sunt fenomene diferite, dar faptul că se întâlnesc în aceeași fereastră face ca ziua să fie cu adevărat aparte.

Soarele și Luna se întâlnesc în jurul gradului 20° al Leului, iar apropierea Nodului Sud mută simbolic accentul de pe „ce vreau să construiesc?” spre „ce trebuie să las în urmă pentru a putea construi altceva?”. O Lună Nouă întotdeauna vorbește despre începuturi de cicluri, dar eclipsa adaugă exact acea notă de desprindere și resetare: uneori, noul nu poate apărea până când vechiul nu mai ocupă tot spațiul.

Iar faptul că Jupiter se află și el în Leu amplifică întregul amalgam energetic, dorința de expansiune, curajul, nevoia de exprimare și senzația că trebuie să faci ceva mai mare cu ceea ce simți acum.

Iar aici intră celelalte planete care alcătuiesc cerul. Mercur în Leu este prins între Pluto, Neptun și Uranus prin mai multe aspecte, ceea ce, în interpretarea astrologică, poate aduce simultan claritate, intuiție, revelații bruște și tendința de a merge foarte adânc cu gândurile.

Venus în Balanță formează un trigon cu Uranus, ceea ce schimbă puțin povestea: în relații apare nevoia de libertate, autenticitate și ceva diferit de ceea ce ai făcut până acum.

Marte în Rac aduce însă o componentă emoțională puternică, iar Saturn, aflat în retrograd, ne amintește că nu orice impuls trebuie urmat imediat.

Dacă eclipsa ne vorbește despre ceea ce trebuie să lăsăm în urmă, Perseidele vin cu o imagine aproape opusă: fiecare urmă de lumină apare pentru câteva secunde și apoi dispare. Poate că acesta este și mesajul lor simbolic: nu tot ce trece prin viața ta trebuie păstrat; unele lucruri sunt acolo doar ca să-ți lumineze pentru o clipă direcția.

Pe scurt, vibrația zilei este una de reset, desprindere și revelație. Unii pot simți mai multă agitație, alții o nevoie foarte puternică de retragere, iar alții pot avea senzația că, în sfârșit, au înțeles ceva ce îi frământa de ceva timp.

Într-o interpretare ezoterică, persoanele mai sensibile pot percepe ziua ca fiind mai „încărcată”, prin neliniște, somn mai agitat, minte foarte activă sau o nevoie neobișnuită de liniște.

Energia zilei nu spune neapărat „fă ceva acum”; spune, mai degrabă, „uită-te bine la ce se schimbă în tine”.

Zodiile care simt energia asta mai puternic sunt, în primul rând, cei cu Soarele, Luna sau Ascendentul în Leu, urmați de Vărsător, aflat pe axa opusă. Taurul și Scorpionul pot resimți, la rândul lor, presiunea schimbării, fiind semne fixe aflate în cuadratură cu energia eclipsei.

Iar dacă ai Soarele, Luna sau Ascendentul în Berbec ori Săgetător, poți simți mai degrabă partea expansivă și impulsul de a merge înainte.

Racii și Peștii, în special cei cu Luna sau Ascendentul acolo, pot fi mai sensibili la atmosfera emoțională generală a zilei.

Dacă priviți Perseidele, nu uitați să le priviți cu ochiul inimii. Orice gând venit din inimă se manifestă mai rapid decât ați crede.

articol scris de George Lucian Sărăcuț

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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