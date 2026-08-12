Exclusiv Video | Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii

Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii

Înotătorul de anduranță Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care a făcut istorie prin performanțele sale în ape deschise, se află la Dover pentru o nouă provocare extremă: traversarea Canalului Mânecii în stilul bras, fără costum de neopren. De această dată, sportivul este însoțit în aventura sa de fiica sa, Andrada Iancu, și de polisportivul albaiulian Radu Ileană.

Ajuns la Dover în 10 august 2026, Avram Iancu își continuă aici pregătirea și acomodarea cu apa Canalului Mânecii, înaintea tentativei propriu-zise. Fereastra stabilită pentru traversare este 19–24 august 2026, însă ziua și ora startului vor fi alese în funcție de condițiile meteorologice și de starea mării.

Miza este una cu totul specială. După ce a traversat Canalul Mânecii în stilul crawl, Avram Iancu își propune acum să devină primul român care reușește traversarea în stilul bras. Potrivit informațiilor prezentate de Agerpres, performanța este una extrem de rară, fiind realizată până acum de mai puțin de 15 înotători la nivel mondial.

Pentru sportivul din Petroșani, încercarea are și o puternică valoare aniversară. Pe 29 august se împlinesc zece ani de la prima sa traversare reușită a Canalului Mânecii, în 2016, iar în acest an Avram Iancu împlinește 50 de ani. El a mai traversat Canalul Mânecii fără costum de neopren și în 2024.

O cursă care poate dura cel puțin 20 de ore

Traversarea în stilul bras este considerabil mai lentă și mai solicitantă fizic decât cea în crawl. Avram Iancu estimează că efortul va dura cel puțin 20 de ore, ceea ce transformă tentativa într-un test de anduranță cu totul aparte.

Regulamentul impune ca înotul să fie continuu, fără costum de neopren, fără ca sportivul să atingă barca de însoțire și fără folosirea unor materiale ajutătoare. Sunt permise doar slipul, casca și ochelarii de înot, iar stilul bras trebuie păstrat pe întreaga durată a traversării. Pentru această încercare, înotătorul va fi urmărit de doi observatori oficiali.

Una dintre cele mai mari dificultăți va fi reprezentată de solicitarea fizică acumulată după multe ore de înot. Avram Iancu a explicat că durerile lombare pot deveni extrem de puternice în timpul unei asemenea curse, însă spune că este încrezător în șansele sale de a duce proiectul la bun sfârșit.

Antrenamente intense înaintea momentului decisiv

Pregătirea pentru această încercare a fost una îndelungată. Sportivul s-a antrenat la bazinul din Petroșani, în lacurile Știurț, Colibița și Câmpu lui Neag, precum și în Marea Neagră, între Venus și Vama Veche.

Acum, la Dover, pregătirea intră în etapa finală. Acomodarea cu apa sărată, temperaturile și condițiile specifice Canalului Mânecii sunt elemente esențiale înaintea unei curse în care vremea poate decide momentul startului.

Palmares impresionant

Avram Iancu are deja un palmares impresionant în înotul de anduranță. În 2016 și 2024 a traversat Canalul Mânecii fără costum de neopren. În 2017 a parcurs înot Dunărea, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, pe o distanță de 2.860 de kilometri.

În 2022 a devenit primul român care a traversat înot Canalul Bristol, iar în 2023 a parcurs înot fluviul Rin. În august 2025 a traversat Canalul Main, între Rin și Dunăre. În cele trei mari expediții de pe Dunăre, Rin și Canalul Main-Dunăre, Avram Iancu a adunat 4.448 de kilometri înotați fără costum de neopren și 177 de zile petrecute în apă.

sursă documentare suplimentară: Agerpres

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