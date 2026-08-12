Video | La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente
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Exclusiv Video | Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii
Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii Înotătorul de anduranță Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care a făcut istorie prin performanțele sale în ape deschise, se află la Dover pentru o nouă provocare extremă: traversarea Canalului Mânecii în stilul bras, fără costum de […]
Video | Primăria nu-i a albaiulienilor, ci a celor care „au pus mâna pe butonul Block”: zeci de oameni, printre care jurnaliști și foști consilieri locali, blocați pe pagina oficială de Facebook a Municipiului Alba Iulia!
Primăria nu-i a albaiulienilor, ci a celor care „au pus mâna pe butonul Block”: zeci de oameni, printre care jurnaliști și foști consilieri locali, blocați pe pagina oficială de Facebook a Municipiului Alba Iulia! Se pare că la Alba Iulia, primăria, cel puțin pe Facebook, pagina oficială (cea cu bifă albastră), nu mai este a […]
Va fi eclipsa de soare vizibilă la Alba Iulia? Câte minute de vizibilitate anunță specialiștii
Va fi eclipsa de soare vizibilă la Alba Iulia? Câte minute de vizibilitate anunță specialiștii Alba Iulia va prinde eclipsa parțială de Soare din 12 august 2026 pe muchie de timp: maximul fenomenului are loc cu doar trei minute înainte ca Soarele să dispară după orizont. Locuitorii din Alba Iulia vor putea observa miercuri, 12 […]
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Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026
Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026 Partidele politice au...
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au...
Știrea Zilei
Exclusiv Video | Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii
Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii Înotătorul...
Video | La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente
La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente Un vehicul...
Curier Județean
Video | Mamut Folk aduce la Alba Iulia două seri memorabile de muzica poeziei și poezia muzicii. Vali Șerban: „Ne-a fost dor de muzica folk”
Mamut Folk aduce la Alba Iulia două seri memorabile de muzica poeziei și poezia muzicii. Vali Șerban: „Ne-a fost dor...
VIDEO | Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace”
Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
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Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...