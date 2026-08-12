Video | La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente

La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente

Un vehicul electric neobișnuit atrage atenția pe străzile din Cugir. Botezat sugestiv „ursulețul solar”, prototipul construit de Mihai Oltean este alimentat cu energie solară și a fost conceput pentru deplasările de zi cu zi, inclusiv pentru mersul la cumpărături.

Constructorul spune că face aproape zilnic modificări pentru a îmbunătăți funcționalitatea vehiculului. Cea mai recentă intervenție a vizat instalația electrică, care a fost simplificată pentru ca prototipul să poată fi transportat și asamblat mai ușor la o expoziție din Hanovra, Germania.

„Am modificat aproape în fiecare zi, câte ceva. Acum trebuie să modific instalația electrică pentru că era prea complicat de asamblat. Vreau să mă duc la o expoziție în Germania și va fi destul de greu să conectez atât de multe fire”, explică Mihai Oltean.

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale „ursulețului solar” este sistemul de alimentare. Vehiculul este echipat cu un panou solar de aproximativ 200 de wați, în timp ce motorul dezvoltă 250 de wați. Diferența de putere nu reprezintă însă o problemă în utilizarea obișnuită, deoarece motorul nu este folosit constant la capacitate maximă.

„Teoretic ar fi suficient, dar de obicei nu mă duc la putere maximă. Cu 200 W acopăr consumul motorului”, spune constructorul.

Cu „ursulețul solar” la cumpărături

Vehiculul poate fi folosit și pentru cumpărături, având suficient spațiu pentru transportul unor cutii. Deocamdată, Mihai Oltean preferă să folosească plase atunci când merge la cumpărături.

La bord sunt păstrate și uneltele necesare pentru eventuale intervenții. Constructorul a avut deja parte de probleme mecanice în timpul deplasărilor, astfel că preferă să aibă la îndemână cheile și celelalte scule de care ar putea avea nevoie.

O componentă a vehiculului s-a rupt în urma solicitărilor la care a fost supusă, fiind necesară înlocuirea acesteia. Experiențele de până acum l-au determinat pe constructor să acorde o atenție deosebită fiabilității și să continue să aducă modificări prototipului.

În glumă, Mihai Oltean afrimă că „ursulețul solar” este, cel puțin deocamdată, destinat mai degrabă persoanelor cu pregătire tehnică.

Ce urmează? Participarea la o expoziție în Germania

„Este un vehicul deocamdată numai pentru bărbați și numai pentru mecanici”, glumește acesta, explicând că utilizatorul trebuie să aibă anumite cunoștințe pentru a putea interveni în cazul unei defecțiuni.

După o nouă serie de modificări realizate la Cugir, „ursulețul solar” se pregătește acum pentru o nouă etapă: participarea la o expoziție organizată la Hanovra, în Germania. Simplificarea instalației electrice ar urma să facă transportul și montajul mai ușoare, astfel încât prototipul să poată fi prezentat publicului german.