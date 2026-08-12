Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației
O profesoară a fost agresată de părinții unui copil, în localitatea Pătroaia-Vale din județul Dâmbovița, iar în timpul altercației au fost rănite și două fete, în vârstă de 7, respectiv 8 ani.
Agresorii au fost arestaţi preventiv, a anunţat, miercuri, IPJ Dâmboviţa.
„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul zilei de 8 august a.c., în jurul orei 11:30, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Pătroaia-Vale, cei în cauză ar fi agresat fizic o femeie, de 48 de ani, pe fondul unei neînţelegeri între aceasta, în calitate de profesoară şi fiul celor doi, în calitate de elev.
Totodată, în timpul conflictului, două minore, de 7 şi 8 ani, prezente la faţa locului, au suferit leziuni. De asemenea, prin faptele lor, cele două persoane ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, precizează IPJ Dâmboviţa.
Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că incidentul a avut loc la întoarcerea dintr-o excursie la Predeal. Acolo copilul de opt ani a fost certat de profesoară dintr-un motiv minor, el a sunat acasă şi s-a plâns părinţilor, iar la întoarcerea din excursie, când au venit să îl ia, părinţii au agresat-o pe profesoară.
Au lovit-o cu palmele şi pumnii, iar în timpul incidentului două fetiţe au fost împinse şi s-au lovit, suferind leziuni.
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Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației
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