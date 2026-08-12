Actualitate

Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

De

Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației

O profesoară a fost agresată de părinții unui copil, în localitatea Pătroaia-Vale din județul Dâmbovița, iar în timpul altercației au fost rănite și două fete, în vârstă de 7, respectiv 8 ani.

Agresorii au fost arestaţi preventiv, a anunţat, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în cursul zilei de 8 august a.c., în jurul orei 11:30, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Pătroaia-Vale, cei în cauză ar fi agresat fizic o femeie, de 48 de ani, pe fondul unei neînţelegeri între aceasta, în calitate de profesoară şi fiul celor doi, în calitate de elev.

Totodată, în timpul conflictului, două minore, de 7 şi 8 ani, prezente la faţa locului, au suferit leziuni. De asemenea, prin faptele lor, cele două persoane ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că incidentul a avut loc la întoarcerea dintr-o excursie la Predeal. Acolo copilul de opt ani a fost certat de profesoară dintr-un motiv minor, el a sunat acasă şi s-a plâns părinţilor, iar la întoarcerea din excursie, când au venit să îl ia, părinţii au agresat-o pe profesoară.

Au lovit-o cu palmele şi pumnii, iar în timpul incidentului două fetiţe au fost împinse şi s-au lovit, suferind leziuni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 august 2026

De

Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici” Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, le transmite românilor din diaspora un mesaj de solidaritate și credință cu prilejul Duminicii Migranților Români, îndemnându-i să rămână aproape de Biserică, familie și valorile spirituale […]

Citește mai mult

Actualitate

Inflaţia în România, scădere semnificativă la 8,16% în iulie 2026: Scumpirile însă continuă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 august 2026

De

Inflaţia în România, scădere semnificativă la 8,16% în iulie 2026: Scumpirile însă continuă Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie 2026, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, arată datele publicate miercuri de Institutul Național […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | A început producția de grinzi pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea: Vor fi utilizate peste 440 de grinzi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 august 2026

De

A început producția de grinzi pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea: Vor fi utilizate peste 440 de grinzi A început producția de grinzi pentru podurile și pasajele de pe lotul Margina–Holdea al autostrăzii A1. Potrivit DRDP Timișoara, în fabrica amenajată în zona Margina sunt confecționate în această perioadă carcasele de armătură pentru grinzile prefabricate.  […]

Citește mai mult