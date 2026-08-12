VIDEO | Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace”

Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace”

Peste 2.000 de elevi din Alba au participat, de la începutul vacanței de vară și până în prezent, la activități informativ-preventive organizate de polițiștii din cadrul IPJ Alba.

Discuțiile au vizat prevenirea bullyingului și a violenței, siguranța în mediul online și adoptarea unor comportamente responsabile în timpul vacanței.

Potrivit IPJ Alba, peste 2.000 de elevi au participat, de la începutul vacanței de vară și până în prezent, la activitățile informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Vacanța de vară este despre timp liber, prieteni, familie și numeroase experiențe. Dragi tineri, fie că vă aflați într-o tabără, într-o excursie, fie că vă petreceți timpul cu prietenii, vrem să vă reamintim că siguranța începe cu propriile alegeri. Vă îndemnăm să alegeți responsabil și să vă înconjurați de prieteni care vă acceptă așa cum sunteți și vă respectă.

De la începutul vacanței de vară, polițiștii Biroului Siguranță Școlară cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au interacționat cu 2.071 de elevi și 105 cadre didactice/responsabili de activități, în cadrul unor activități desfășurate în tabere de vară, centre educaționale și case de tip familial.

Discuțiile purtate cu cei mici și cu adolescenții au vizat prevenirea bullyingului și a violenței, siguranța în mediul online, prevenirea victimizării și adoptarea unor comportamente responsabile în timpul vacanței.

Activitățile se desfășoară în cadrul campaniei „CÂND MARTORUL VORBEȘTE, BULLYINGUL TACE!”, prin care polițiștii îi încurajează pe copii să nu rămână indiferenți atunci când văd un coleg sau un prieten că este o victimă a bullyingului.

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