Elevul și-a învins mentorul: Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul Sănătatea Cluj, o specialistă a Cupei României, cu Vasile Miriuță la timonă / „De mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului”

CIL Blaj a reușit, miercuri, 12 august 2026, o performanță istorică, ajungând în play-off-ul Cupei României la fotbal, după ce a învins Sănătatea Cluj, o specialistă a competiției, cu 1-0, pe Stadio nul „CIL-Veza”, într-o partidă eliminatorie din Turul 3.

Scorul final a fost 1-0 (1-0). Unicul gol a fost înscris de Cătălin Tineiu (21), după o pasă decisivă de senzație oferită de Răzvan Pîntea.

Sănătatea Cluj ajunsese în Turul 3 după un succes repurtat la penalty-uri, pe „Clujana”, în fața unei alte echipe din județul Alba, CSM Unirea Alba Iulia.

Succesul formației din „Mica Romă” poste fi interpretat și ca o „răzbunare” de către CIL Blaj a eșecului Unirii în fața „virușilor verzi”.

Însă pregnant iese în evidență faptul că elevul și-a învins mentorul. Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul din Cupa României o echipă condusă de Vasile Miriuță, fost antrenor al său, la AFC Hermannstadt.

„A fost un meci greu așa cum mă așteptam și cum le-am transmis băieților! Dar încă o dată am dat dovadă de muncă, de spirit de luptă în momentele grele și nu au fost puține, pentru că adversarii după 1-0 ne-au dominat și au pus presiune permanentă pe careul nostru! Puteam și noi închide meciul în final, când am avut două ocazii singur cu portarul, dar una peste alta am câștigat și asta ne bucură!

Mulțumim celor care ne-au fost alături și ne-au aplaudat după meci, de mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului!

Mă bucur ca am ajuns în play-off deși nu mă gândeam la asta când am început pregătirea, dar e meritul jucătorilor ca suntem aici și al conducerii ca au format acest lot! Vedem în play-off ce ne rezervă soarta, dar e bine ca am devenit mai vizibili!”, a declarat antrenorul principal al formației CIL Blaj, Daniel Tătar, la finalul partidei din Cupa României cu Sănătatea Cluj.

foto 1: captură video / YouTube Sănătatea Cluj

foto 2 – Daniel Tătar (arhivă)

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