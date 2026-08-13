Elevul și-a învins mentorul: Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul Sănătatea Cluj, o specialistă a Cupei României, cu Vasile Miriuță la timonă / „De mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului”
Elevul și-a învins mentorul: Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul Sănătatea Cluj, o specialistă a Cupei României, cu Vasile Miriuță la timonă / „De mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului”
CIL Blaj a reușit, miercuri, 12 august 2026, o performanță istorică, ajungând în play-off-ul Cupei României la fotbal, după ce a învins Sănătatea Cluj, o specialistă a competiției, cu 1-0, pe Stadio nul „CIL-Veza”, într-o partidă eliminatorie din Turul 3.
Scorul final a fost 1-0 (1-0). Unicul gol a fost înscris de Cătălin Tineiu (21), după o pasă decisivă de senzație oferită de Răzvan Pîntea.
Citește și: Video | CIL Blaj, calificare istorică în play-off-ul Cupei României: Elevii lui Daniel Tătar au eliminat „virușii verzi”
Sănătatea Cluj ajunsese în Turul 3 după un succes repurtat la penalty-uri, pe „Clujana”, în fața unei alte echipe din județul Alba, CSM Unirea Alba Iulia.
Succesul formației din „Mica Romă” poste fi interpretat și ca o „răzbunare” de către CIL Blaj a eșecului Unirii în fața „virușilor verzi”.
Însă pregnant iese în evidență faptul că elevul și-a învins mentorul. Daniel Tătar a eliminat cu CIL-ul din Cupa României o echipă condusă de Vasile Miriuță, fost antrenor al său, la AFC Hermannstadt.
„A fost un meci greu așa cum mă așteptam și cum le-am transmis băieților! Dar încă o dată am dat dovadă de muncă, de spirit de luptă în momentele grele și nu au fost puține, pentru că adversarii după 1-0 ne-au dominat și au pus presiune permanentă pe careul nostru! Puteam și noi închide meciul în final, când am avut două ocazii singur cu portarul, dar una peste alta am câștigat și asta ne bucură!
Mulțumim celor care ne-au fost alături și ne-au aplaudat după meci, de mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului!
Mă bucur ca am ajuns în play-off deși nu mă gândeam la asta când am început pregătirea, dar e meritul jucătorilor ca suntem aici și al conducerii ca au format acest lot! Vedem în play-off ce ne rezervă soarta, dar e bine ca am devenit mai vizibili!”, a declarat antrenorul principal al formației CIL Blaj, Daniel Tătar, la finalul partidei din Cupa României cu Sănătatea Cluj.
foto 1: captură video / YouTube Sănătatea Cluj
foto 2 – Daniel Tătar (arhivă)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
20 septembrie 2026 | Memorialul „Ciprian Scrobotă” la fotbal, la Aiud. Eveniment în memoria tânărului care și-a pierdut viața în Statele Unite, unde se afla prin programul Work and Travel
Memorialul „Ciprian Scrobotă” la fotbal, la Aiud. Eveniment în memoria tânărului care și-a pierdut viața în Statele Unite, unde se afla prin programul Work and Travel Pe 20 septembrie, Aiudul va găzdui prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un turneu de fotbal dedicat copiilor din categoria 2016. O zi de competiție care va însemna, înainte […]
Senzațional! David Popovici, al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber: Regele probei-regină
Senzațional! David Popovici, al treilea titlu european consecutiv la 100 m liber: Regele probei-regină David Popovici este în prim-planul Europenelor de natație de la Paris, unde miercuri, 12 august, a reușit o performanță de referință: al treilea titlu european în proba de 100 m liber, „proba-regină” în natație. Asta după medaliile de aur cucerite la […]
Video | CIL Blaj, calificare istorică în play-off-ul Cupei României: Elevii lui Daniel Tătar au eliminat „virușii verzi”
CIL Blaj, calificare istorică în play-off-ul Cupei României: Elevii lui Daniel Tătar au eliminat „virușii verzi” CIL Blaj a obținut o calificare istorică în play-off-ul Cupei României la fotbal, după ce a eliminat în Turul 3 o altă divizionară terță, Sănătatea Cluj. CIL Blaj a întâlnit, în după amiaza zilei de miercuri, 12 august 2026, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026
Banii de la stat curg către partidele din România: Cine a luat grosul subvențiilor în august 2026 Partidele politice au...
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au...
Știrea Zilei
Exclusiv Video | Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii
Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii Înotătorul...
Video | La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente
La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente Un vehicul...
Curier Județean
Video | Mamut Folk aduce la Alba Iulia două seri memorabile de muzica poeziei și poezia muzicii. Vali Șerban: „Ne-a fost dor de muzica folk”
Mamut Folk aduce la Alba Iulia două seri memorabile de muzica poeziei și poezia muzicii. Vali Șerban: „Ne-a fost dor...
VIDEO | Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace”
Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...