VIDEO | Emil Boc și-a adus cățelul la primăria din Cluj-Napoca! Clujenii își pot aduce animalele de companie în instituție: ,,Sunt binevenite”
Orașul Cluj-Napoca se remarcă printr-o primărie deschisă și prietenoasă, care primește cu brațele deschide nu doar locuitorii orașului, ci și animalele lor de companie.
Pentru a marca acest demers, edilul Emil Boc și-a plimbat cățelul prin sediul instituției, anunțând oficial că toate spațiile publice ale Primăriei sunt accesibile și ,,prietenilor”necuvântători.
„De astăzi, animalele de companie sunt binevenite în Primărie alături de voi! Pentru că respectăm animalele de companie! Pentru că un oraș modern e un oraș empatic! Vă rugăm să respectăm împreună câteva reguli simple, dar mai presus de toate, să ne bucurăm de această nouă normalitate”, a declarat Emil Boc, într-un videoclip publicat pe o rețea de socializare.
Autoritățile locale le-au cerut cetățenilor câteva reguli simple de conviețurie, astfel încât vizitele să fie plăcute și relaxante pentru toti:
– cățeii trebuie ținuți în lesă scurtă de maxim 1,5 m,
– accesul cu animale de companie se face cu carnetul de sănătate,
– accesul cu animalele de terapie și câinii utilitari se face cu carnet de sănătate și documentele de certificare,
– pisicile trebuie ținute în cușcă/geantă sau rucsac de transport
– animalele de companie trebuie să fie sănătoase, curate și să nu prezinte semne de boală sau paraziți externi
– deținătorul trebuie să aibă asupra sa un kit de igienă și este responsabil să strângă după animalul său de companie
– este interzis accesul cu animalele de companie în spitale, unități de învățământ, cinematografe, săli de spectacole și sport, și unități de alimentație publică
Încălcarea regulamentului se pedepsește cu avertisment sau cu o amendă între 400 și 600 de lei.
