VIDEO: Dragoș Militaru (CSM Unirea Alba Iulia), după victoria netă cu Unirea Tășnad: „Lupta pentru mine este pentru primul loc!"

CSM Unirea Alba Iulia a reușit o victorie spectaculoasă, pe „Cetate”, scor 5-1 (2-1), în etapa a treia din play-off, cu Unirea Tășnad, cel mai clar succes din 2026, sub privirile legendei Ovidiu Maier!

Pretendenta la promovare a dovedit forță, revanșându-se cu stil după eșecul de la Zalău și a urcat pe locul al treilea, la un punct în spatele Sănătății Cluj, tocmai adversarul din runda următoare!

Am primit un gol aiurea, pe o neatenție. Ne-am creat multe situații azi, am mai și ratat, dar am reușit să concretizăm mai bine decât în precedentele întâlniri. Per total o victorie meritată, care a venit foarte bine. Sunt mulțumit de răspunsul lor după meciul de la Zalău, e un fel de revanșă. Nu știu ce să zic în privința bătăliei între noi și Sănătatea pentru locul 2.

Am intrat în play-off la un punct de locul 2, suntem tot acolo, dar lupta pentru mine este pentru primul loc atât cât sunt șanse. Și Zalău are șanse și Baia Mare… În privința absenței lui Giurgiu, suntem 26 de jucători, și aceasta a fost opțiunea noastră. A lipsit portarul Ștefan, am jucat cu 3 underi în teren și un senior în poartă. Alex a jucat 6 din 7 meciuri, fiecare își așteaptă rândul, în funcție de strategia noastră la un  meci. N-am făcut mari schimbări față de meciul precedent, au jucat azi Lambru și Glonț, care nu au mai evoluat până acum”, a comentat Dragoș Militaru.

Acesta are 7 dispute pe banca „alb-negrilor”, 5 adjudecate, o remiză și o înfrângere (la Zalău), golaveraj 15-3.

Venită după eșecul de la Zalău, care a complicat calculele pentru promovare, formația lui Dragoș Militaru a cucerit 3 puncte extrem de importante, iar etapa viitoare are meci „de totul sau nimic”, în deplasare cu Sănătatea Cluj, ocupanta

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad 5-1 (2-1) | „Alb-negrii”, victorie-spectacol și locul 3, sub privirile legendei Ovidiu Maier, pe „Cetate”

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad 5-1 (2-1), în play-off | „Alb-negrii", victorie-spectacol și locul 3, sub privirile legendei Ovidiu Maier, pe „Cetate"

