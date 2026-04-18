CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie-spectacol, pe „Cetate”, scor 5-1 (2-1), sub privirile legendei Ovidiu Maier, în etapa a treia din play-off, cu Unirea Tășnad, cel mai clar succes din 2026! Pretendenta la promovare a dovedit forță, revanșându-se cu stil după eșecul de la Zalău.

„Alb-negrii” s-au văzut conduși de reușita fâșnețului ivorian Sanogo (18), care a strecurat fiori de gheață în sufletele amfitrionilor, dar a fost un simpl foc de paie, întrucât albaiulienii au remontat spectaculos până la pauză, punctând Negrea (autogol) și Banyoi (45, penalty). La reluare, ofensiva furibundă a continuat, cu reușite semnate de Jorza (54), Borcea (58, prima sa reușită în „alb-negru”), Fetița (73)

Venită după eșecul de la Zalău, care a complicat calculele pentru promovare, formația lui Dragoș Militaru a cucerit 3 puncte extrem de importante, iar etapa viitoare are meci „de totul sau nimic”, în deplasare cu Sănătatea Cluj, ocupanta locului secund, cu un punct în față.

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad, duelul Unirilor pe „Cetate”, meci prefațat de lovitura de începere dată de Ovidiu Maier, legenda fotbalului ardelean.

Șutul lui Mihaiu (9) a fost respins din fața porții de Negrea. V. Borcea (16) a șutat modest din interiorul careului. Sanogo (18) a ratat o ocazie mare, șut alături din 8 metri, însă a punctat 4 minute mai târziu, din apropiere, la o centrare de pe stânga trimisă de Chitaș, învingându-l pe Ducan, aflat la debut (Ștefan – accidentat). Vomir (26) a trimis în bara dreapta din lovitură liberă de la 17 metri, fază la care portarul Traia a văzut galben pentru un fault în afara careului. Egalitatea se produce în minutul 28, când Negrea a vrut să respingă, din alunecare, din fața porții, balonul trimis de Banyoi pe lângă portar. Miclăuș (32) a șutat modest pe centru, din interiorul careului. Paradă Traia (39) a avut un reflex de senzație la reluarea din întoarcere Banyoi.

Penalty obținut de Mihaiu în duel cu Băciuț, iar Banyoi a transformat cu un șut pe centru (45) ). Căpitanul Amir Jorza (54) a înscris cel mai spectaculos gol, șut „acoladă” de la marginea careului. Peste 4 minute, V. Borcea (58) a finalizat simplu, cu un șut pe jos, din interiorul careului, rotunjind o izbândă justă și justificată. Fetița (73), abia intrat în teren, a punctat la prima atingere de balon.

Arbitri M. Naidin Marius (Piteşti), M. Ionescu (Bradu – Argeş), Fl. Andrei (Oradea), rezervă L. Herczeg (Băcia) Observatori Căt. Botaș (Timişoara), M. Cozma (Zalău)

Foto Lucian DANCIU

