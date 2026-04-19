VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști

Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști

La Zlatna, se lucrează în ritm alert la construirea celor două blocuri pentru specialiști, pe care administrația locală intenționează să le pună la dispoziția medicilor, profesorilor și altor tineri care vor alege să profeseze în oraș.

,,Se lucrează, este a doua firmă care lucrează, primii au renunțat și am relicitat, dar se lucrează bine. Este vorba de două blocuri pentru specialiști, medici, dascăli, ce va fi nevoie”, a declarat primarul Zlatnei, Silviu ponoran, pentru ziarulunirea.ro.

Noile blocuri vor fi complet independente energetic, fiind dotate cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice și panouri solare:,, Structura blocurilor este din lemn, cu fundații normale din beton și vor avea parter și două niveluri.

Vor fi câte 6 apartamente în fiecare bloc, iar investiția se ridică la suma de 6.500.000 lei”, mai spune edilul de la Zlatna.

Investiția este esențială pentru dezvoltarea orașului Zlatna, un oraș care, în ultimii ani, a început să prindă avânt într-un ritm tot mai vizibil: ,,Este o investiție benefică, mai ales că săptămâna viitoare sper să putem face recepția la spital. Acolo vor fi câteva zeci de oameni care vor munci și dacă vor veni medici la noi în oraș, vor avea nevoie de locuințe.

În acest fel, o să avem posibilitatea să le punem la dispoziție aceste blocuri pe care vrem să le finalizăm până la sfârșitul anului 2026”, a mai menționat Silviu Ponoran.

Lista de investiții la Zlatna este destul de lungă, cuprinzând 52 de obiective, creșa și blocurile pentru specialiști fiind în aceeași zonă, care va fi amenajată pentru ca lumea să se simtă bine, iar Zlatna să fie atractivă pentru oricine.

