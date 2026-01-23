VIDEO | Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române
Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române
Deținuți de la Penitenciarul Aiud au fost mobilizați în dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia.
Aleea dintre Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii din Alba Iulia a fost astfel pregătită pentru manifestările care vor avea loc sâmbătă, 24 ianuarie 2026, pentru marcarea Zilei Principatelor Române.
Citește și: 24 ianuarie 2026 | Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă, moment artistic al elevilor Colegiului Militar și Hora Unirii. PROGRAM
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Alba Iulia va fi sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, pe Esplanada Sălii Unirii.
Acolo vor avea loc o slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859, un moment artistic al elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia, urmat de Hora Unirii.
La data de 24 ianuarie este sărbătorită, în fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române. La 24 ianuarie/5 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales domn şi al Ţării Româneşti, după ce la 5/17 ianuarie 1859 fusese ales domn al Moldovei, realizându-se astfel unirea celor două Principate Române sub conducerea unui singur domnitor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini
Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini Peste 80 de crescători de păsări și iepuri participă în acest weekend la expoziția columbofilă de la Sebeș. Evenimentul a debutat astăzi, 23 ianuarie 2026, la ora 12.00. Deschiderea expoziții a […]
DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025
DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025 Un număr de 602 unități din domeniul alimentar și mijloace de transport au fost înregistrate sau autorizate în anul 2025 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. În aceeași perioadă, 188 de unități și-au încetat […]
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 24-25 ianuarie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române și Târgului de animale din Unirea
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 24-25 ianuarie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române și Târgului de animale din Unirea Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 24-25 ianuarie, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece
Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece DRDP...
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving Directoratul Național de Securitate...
Știrea Zilei
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările...
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l...
Curier Județean
VIDEO | Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși porumbei, iepuri sau găini
Expoziție columbofilă 2026 la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș: Aproape 80 de crescători își expun cei mai frumoși...
DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025
DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025 Un număr de 602...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...
Pe 23 ianuarie creștinii îi prăznuiesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Clement al Ancirei și Sfântul Mucenic Agatanghel
Pe 23 ianuarie creștinii îi prăznuiesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Clement al Ancirei și Sfântul Mucenic Agatanghel Biserica Ortodoxă îi...