VIDEO | Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române

Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române

acum 2 ore

Deținuți de la Penitenciarul Aiud, mobilizați pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia: Pregătiri pentru marcarea Zilei Unirii Principatelor Române

Deținuți de la Penitenciarul Aiud au fost mobilizați în dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, pentru deszăpezire în zona Sălii Unirii din Alba Iulia.

Aleea dintre Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii din Alba Iulia a fost astfel pregătită pentru manifestările care vor avea loc sâmbătă, 24 ianuarie 2026, pentru marcarea Zilei Principatelor Române.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Alba Iulia va fi sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, pe Esplanada Sălii Unirii.

Acolo vor avea loc o slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859, un moment artistic al elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia, urmat de Hora Unirii.

La data de 24 ianuarie este sărbătorită, în fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române. La 24 ianuarie/5 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales domn şi al Ţării Româneşti, după ce la 5/17 ianuarie 1859 fusese ales domn al Moldovei, realizându-se astfel unirea celor două Principate Române sub conducerea unui singur domnitor.

