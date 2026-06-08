Andrei Rațiu, votat tricolorul lunii mai 2026 în aplicația Tricolorii: A doua distincție consecutivă și a treia din 2026

Andrei Rațiu, fundașul dreapta al echipei naționale de fotbal a României, cu 38 de meciuri sub tricolor, a fost votat Tricolorul Lunii Mai în aplicația Tricolorii și obține a doua distincție consecutivă, implicit a treia din 2026.

Jucătorul originar din Alba a primit 40% din voturile exprimate, fiind câștigător detașat pentru luna mai 2026.

Clasamentul complet pentru Tricolorul Lunii Mai 2026:

Andrei Rațiu – 40% (10 puncte*);

Louis Munteanu – 16,5% (6 puncte*);

Ionuț Radu – 15,6% (3 puncte*);

Nicușor Bancu – 12,8%;

Dennis Man – 12%;

Răzvan Marin – 3,1%.

*Puncte obținute în clasamentul „Tricolorul Anului”

Trei trofee obținute deja de Andrei Rațiu

Andrei Rațiu a avut un sezon foarte bun la echipa de club, Rayo Vallecano, formație cu care a a ajuns până în finala Conference League, pierdută însă în fața celor de la Crystal Palace (0-1).

Tricolorul nostru a fost titular și integralist atât în returul semifinalei cu Strasbourg (victorie 1-0), cât și în ultimul act. Totodată, în prima ligă a Spaniei a bifat, în luna mai, 5 partide din 5 posibile.

Fundașul nostru dreapta a fost desemnat Tricolorul Anului 2025, a câștigat trofeele aferente lunilor februarie și aprilie deja, astfel că distincția pentru mai se adaugă unei colecții deja impresionante pentru acesta.

sursa: frf.ro

foto: arhivă

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