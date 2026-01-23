24 ianuarie 2026 | Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă, moment artistic al elevilor Colegiului Militar și Hora Unirii. PROGRAM

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Alba Iulia va fi sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, pe Esplanada Sălii Unirii, unde va avea loc o slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859, un moment artistic al elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia, urmat de Hora Unirii.

La data de 24 ianuarie este sărbătorită, în fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române. La 24 ianuarie/5 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales domn şi al Ţării Româneşti, după ce la 5/17 ianuarie 1859 fusese ales domn al Moldovei, realizându-se astfel unirea celor două Principate Române sub conducerea unui singur domnitor.

Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român.

Senatul României a adoptat, la 2 iunie 2014, proiectul de lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, zi de sărbătoare naţională. La 3 decembrie, Camera Deputaţilor adopta Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit căreia autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza şi sprijini logistic şi material manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile, potrivit site-ului http://www.cdep.ro/.

Programul activităţilor:

09.50 – 10.00 Primirea invitaților;

10.00 – 10.03 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;

10.03 – 10.07 Intonarea Imnului Național al României;

10.07 – 10.15 Slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859;

10.15 – 10.20 Alocuțiune privind semnificația zilei;

10.20 – 10.30 Moment artistic susținut de către elevii Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul”

10.30 – 10.35 Hora Unirii interpretată de fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.

Participanţi

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;

Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase

Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia

Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba

Cercul Militar Alba Iulia

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba

Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia

Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații

Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia

Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia

Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României

Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia

Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia

Servicii și instituții publice din județul Alba

Partide politice

Reprezentanți mass-media

