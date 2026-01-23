24 ianuarie 2026 | Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă, moment artistic al elevilor Colegiului Militar și Hora Unirii. PROGRAM
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Alba Iulia va fi sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române, pe Esplanada Sălii Unirii, unde va avea loc o slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859, un moment artistic al elevilor Colegiului Militar din Alba Iulia, urmat de Hora Unirii.
La data de 24 ianuarie este sărbătorită, în fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române. La 24 ianuarie/5 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales domn şi al Ţării Româneşti, după ce la 5/17 ianuarie 1859 fusese ales domn al Moldovei, realizându-se astfel unirea celor două Principate Române sub conducerea unui singur domnitor.
Acest eveniment major în istoria ţării noastre a reprezentat primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român.
Senatul României a adoptat, la 2 iunie 2014, proiectul de lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, zi de sărbătoare naţională. La 3 decembrie, Camera Deputaţilor adopta Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit căreia autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza şi sprijini logistic şi material manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile, potrivit site-ului http://www.cdep.ro/.
Programul activităţilor:
09.50 – 10.00 Primirea invitaților;
10.00 – 10.03 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;
10.03 – 10.07 Intonarea Imnului Național al României;
10.07 – 10.15 Slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859;
10.15 – 10.20 Alocuțiune privind semnificația zilei;
10.20 – 10.30 Moment artistic susținut de către elevii Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul”
10.30 – 10.35 Hora Unirii interpretată de fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.
Participanţi
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;
Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase
Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia
Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu
Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba
Cercul Militar Alba Iulia
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba
Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia
Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații
Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia
Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia
Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României
Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia
Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba
Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia
Servicii și instituții publice din județul Alba
Partide politice
Reprezentanți mass-media
