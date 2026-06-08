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Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 21 iunie 2026: Căldură mare, dar și ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Ioana Oprean

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ALBA FEST 2026

Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 21 iunie 2026: Căldură mare, dar și ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității luni, 8 iunie 2026 prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni. 

Conform estimărilor meteorologilor, în Transilvania vremea va fi caldă și foarte caldă, însă vor exista și perioade cu ploi și furtuni.

Vremea în Transilvania

Până în data de 10 iunie 2026, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade, apoi aceasta va scădea ușor, astfel încât în intervalul 11-16 iunie se va situa la medii de 22…24 de grade.

După data de 17 iunie 2026 va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 26…27 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință (19-21 iunie 2026).

Media temperaturilor minime nu va avea variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni și va fi cuprinsă în general între 10 și 12 grade.

În 12 și 13 iunie 2026 vremea va fi instabilă, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 14 și 21 iunie 2026, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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