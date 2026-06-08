Curier Județean

12 – 14 iunie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia, cu ocazia AlbaFest 2026: Mai multe străzi vor fi închise temporar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Restricții de circulație în Alba Iulia, cu ocazia AlbaFest 2026: Mai multe străzi vor fi închise temporar

Primăria Municipiului Alba Iulia anunță instituirea unor restricții temporare de circulație în perioada 12-14 iunie 2026, pentru desfășurarea evenimentului AlbaFest 2026.

Mai multe străzi din oraș vor fi închise traficului auto zilnic, în anumite intervale orare, autoritățile recomandând șoferilor să utilizeze rute alternative.

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Restricții de circulație Alba Fest 2026:

Primăria Municipiului Alba Iulia informează cetățenii faptul că, în contextul organizării evenimentului AlbaFest 2026, vor fi instituite restricții temporare de circulație auto pentru asigurarea siguranței participanților și buna desfășurare a manifestărilor. 

Astfel, în perioada 12 – 14 iunie 2026, zilnic, în intervalul orar 16:00 – 23:30, circulația autovehiculelor va fi restricționată pe următoarele sectoare de drum: 

  • de la sensul giratoriu situat la intersecția străzii Unirii cu strada Aurel Vlaicu; 
  • strada Nicolae Iorga; 
  • strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu; 
  • strada Militari 

Intervalul orar 12:00 – 23:30 

  • Aleea Sf. Capistrano  

Accesul va fi permis doar autovehiculelor aparținând serviciilor de urgență, intervenție și celor autorizate de organizatori. Participanții la trafic sunt rugați să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor și ale personalului de ordine. 

Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. 

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