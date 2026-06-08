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FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, vicecampioană la Cupa Satelor Penny Under 13, fotbal feminin | Carla Bara – jucătoarea finalei

Dan HENEGAR

Publicat

acum 38 de minute

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ALBA FEST 2026

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, vicecampioană la Cupa Satelor Penny Under 13, fotbal feminin | Carla Bara – jucătoarea finalei

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, vicecampioană la Cupa Satelor Penny Under 13, fotbal feminin, iar Carla Bara a fost desemnată jucătoarea finalei

Citește și: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat în finala Cupei Satelor Penny la Under 13, fotbal feminin. Competiția se dispută la Eforie Nord, iar astăzi sunt prevăzute finalele, atât la feminin, cât și la masculin.

Echipa din Munții Apuseni, condusă de pasionatul antrenor Tiberiu Boca-Dandea a avansat în ultimul act după un parcurs remarcabil, singurul eșec fiind în finală, 0-1, cu Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești (Maramureș), echipa cu care a remizat îăn grupă.

Premii individuale au mai primit Diana Beudan – jucătoarea turneului și Diana Grigor – cel mai bun

portar (ambele de la Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești, echipa campioană). Clasamentul final: 1. Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești, Maramureș, 2. Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Alba, 3. Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voinești, Iași, 4. Școala Gimnazială Costești, Buzău, 5. Liceul Teoretic Piatra, Teleorman, 6. Școala Gimnazială Nr.2 Bâcu, Joița, Giurgiu, 7. Școala Gimnazială Stoenești, Vâlcea, 8. Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia, Hunedoara

Formația din Alba a terminat pe prima poziție în grupă, după următoarele rezultate: 5-0 cu Liceul Teoretic Piatra (Teleorman), 5-0 cu Școala Gimnazială Stoenești (Vâlcea) și 1-1 cu Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești (Maramureș), cu care s-a duelat iar în marea finală. În semifinale micuțele fotbalistele moațe s-au impus, după loviturile de departajare, cu Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voinești (Iași), scor 2-1 (0-0, al finele timpului regulamentar), iar echipa din Maramureș a învins, scor 2-0 Școala Gimnazială Costești (Buzău). La masculin, s-a impus, după loviturile de departajare, Școala Gimnazială Nr.1 Valu lui Traian (Constanța), scor 3-1 (1-1), cu Școala Gimnazială Dumbrăvița.

Foto: Elis Iordache (FRF)

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