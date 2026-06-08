Părintele Nicolae Lupu, fost preot al parohiei Scărișoara, a trecut la cele veșnice chiar în ziua sa de naștere
Părintele Nicolae Lupu, fost preot al parohiei Scărișoara, a trecut la cele veșnice chiar în ziua sa de naștere
Părintele Nicolae Lupu, fost preot al parohiei Scărișoara, protopopiatul Câmpeni, a trecut la cele veșnice duminică, 7 iunie 2026, chiar în ziua sa de naștere, la venerabila vârstă de 85 de ani.
Părintele Nicolae s-a născut la data de 7 iunie 1941, în localitatea Bucium, județul Alba, în familia învățătorului Horea și a Laurei Maria. A avut o copilărie marcată de greutăți și încercări, deoarece tatăl său a fost arestat de regimul comunist și trimis în închisoare la Aiud, Ocnele Mari și la Canal. Chiar dacă familia sa a fost persecutată, tânărul Nicolae a urmat calea Bisericii. A studiat la Seminarul Teologic din Cluj și, ulterior, a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1965.
În anul 1966, s-a căsătorit cu Alexandrina Zoe (născută Vasile), din Bucium Cerbu, căsnicia lor fiind binecuvântată de Dumnezeu cu trei copii: două fete și un băiat. În același an, a fost hirotonit preot de către Episcopul Teofil Herineanu pe seama parohiei Bucium Cerbu, având în grijă și satele Corna și Muntari. La data de 1 martie 1969, cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Mladin, s-a transferat în parohia Scărișoara. Aici a slujit cu multă dragoste, dăruire și credință timp de peste 40 de ani, până la pensionare, care a avut loc la data de 1 octombrie 2012.
S-a îngrijit cu aleasă dragoste de biserica lui Hristos, lăsând o amprentă luminoasă atât în planul înfrumusețării locașului de cult, cât și în cel al zidirii sufletești a comunității. Pe plan material, a vegheat la înnoirea și împodobirea sfântului locaș, care a fost resfințit în anul 2009. În mod egal, s-a dăruit cu timp și fără de timp călăuzirii spirituale a credincioșilor săi, pe care i-a păstorit cu nesfârșită blândețe și înțelepciune. Pentru această rodnică activitate pastoral-gospodărească, în anul 1980, a primit rangul de iconom-stavrofor din partea Episcopul Emilian Birdaș.
Oamenii și-l vor aminti mereu ca pe un păstor blând, bun la suflet și dispus oricând să ajute pe oricine. Avea o barbă albă și un chip cald, iar copiii îl alintau cu mult drag „Moș Crăciun”. A fost un om cu o profundă nădejde în Dumnezeu, lăsând o amintire frumoasă în inimile tuturor. Slujba de înmormântare va fi oficiată în data de 10 iunie 2026, începând cu ora 12.00, în biserica parohială din Scărișoara, de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Trupul neînsuflețit al părintelui Nicolae va fi depus, întru nădejdea învierii, la streașina bisericii din Bucium Poieni.
În aceste clipe de vremelnică despărțire, transmitem mângâiere și condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l ierte și să-l fericească în lumina sfinților și a drepților Săi! Veșnica lui pomenire din neam în neam!
sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei
text: Pr. Andrei Bâldea, Protoiereu al Protopopiatului Ortodox Câmpeni
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