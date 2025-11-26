VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită
Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită
Baza sportivă de la Aiud, construită prin Compania Națională de Investiții (CNI) și având o valoare de peste 5 milioane de lei plus TVA, a fost reparată după ce în ultima vreme s-a transformat, după cum recunoaștea chiar primarul municipiului, Dragoș Crișan, „o mlaștină artificială”.
Proiectul, gândit să aducă mișcarea și sportul la standarde moderne, era la începutul lunii octombrie 2025, un exemplu trist de execuție defectuoasă și bani publici risipiți, așa cum a semnat ziarulunirea.ro într-un articol publicat la vremea respectivă.
Citește și: Video | Investiție CNI de peste 5 milioane de lei într-o bază sportivă la Aiud… unde fotbalul se joacă cu cizmele de cauciuc! Primar: „Dacă mai aveam iernile din copilărie, făceam aici un patinoar”
Probleme nu erau doar la terenul de fotbal, ci și la clădirea care deservește baza sportivă. Deficiențele erau cu atât mai grave cu cât vorbim despre o construcție nouă, în care au fost investiți peste 9 milioane de lei, fiind vorba gresia pusă pe cele două terase, infiltrații de apă, garnituri imperfecte la tâmplăria PVC.
În urma sesizărilor privind situația dezastruoasă a terenului, Compania Națională de Investiții a pasat responsabilitatea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”, dar pentru că problemele au apărut în perioada de garanție a fost notificat constructorul, pentru remedierea neconformităților.
Citește și: Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
CNI a transmis pentru ziarulunirea.ro în urmă cu două săerptămâni, că baza sportivă a fost construită conform proiectului-tip și că, după recepție, Primăria Aiud are obligația de a asigura buna întreținere și funcționare a obiectivului. Totuși, compania a admis că a primit sesizări privind defecțiuni apărute pe perioada de garanție și a transmis notificări oficiale către asocierea de firme COMPACT CONSTRUCT S.R.L. și CUB1C0NS INVEST S.R.L., executantul lucrării.
Drept urmare, constructorul a trecut la remedierea defecțiunilor, lucrările fiind finalizate chiar zilele acestea. Gresia umflată a fost înlocuită, iar apa de pe teren a fost drenată, fiind luate măsuri pentru a preveni alte eventuale acumulări.
Chiar dacă CNI nu are atribuții de control sau sancționare după predarea lucrărilor, iar responsabilitatea întreținerii, branșării la utilități și remedierii eventualelor defecțiuni revine beneficiarului, reprezentanții instituției au transmis că fiind totuși o lucrare în perioada de garanție, orice deficiență sesizată de Primărie a fost transmisă constructorului, în vederea remedieri, iar în ,,cazul în care, în termen de 10 zile de la notificare, deficiențele nu sunt remediate, CNI va demara procedura de executare a garanției de bună execuție pentru realizarea lucrărilor cu o altă societate”.
Astfel, mlaștină artificială de milioane de lei de la baza sportivă modernă de la Aiud, în care singurul sport practicabil părea în urmă cu aproape două luni a fi înotul în… noroaie, arată acum așa cum ar fi trebuit de la început.
