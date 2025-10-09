Video | Investiție CNI de peste 5 milioane de lei într-o bază sportivă la Aiud… unde fotbalul se joacă cu cizmele de cauciuc! Primar: „Dacă mai aveam iernile din copilărie, făceam aici un patinoar”

Investiție CNI de peste 5 milioane de lei într-o bază sportivă la Aiud… unde fotbalul se joacă cu cizmele de cauciuc! Primarul Dragoș Crișan: „Dacă mai aveam iernile din copilărie, făceam aici un patinoar”

La Aiud, sportul pare să fi intrat la apă. Baza sportivă construită prin Compania Națională de Investiții (CNI), în valoare de peste 5 milioane de lei plus TVA, a devenit, după cum recunoaște chiar primarul municipiului, Dragoș Crișan, „o mlaștină artificială”.

Proiectul, gândit să aducă mișcarea și sportul la standarde moderne, a ajuns astăzi un exemplu trist de execuție defectuoasă și bani publici risipiți.

De la teren de fotbal, la… bazin de înot?

Primarul Aiudului, aflat la conducerea administrației locale de anul trecut, a descris cu ironie amară situația:

„Este o mlaștină artificială, pentru că este un gazon artificial. Este o suprafață de joc care nu are drenuri. Din păcate, ar fi trebuit să prezinte niște drenuri. Noi am încercat să găsim, cu oamenii noștri din aparatul de specialitate, unde sunt drenurile. Din păcate, nu le-am identificat. Se vede că apa stă și băltește.”

Rezultatul? O bază sportivă care nu poate fi folosită atunci când plouă. „Este o bază sportivă care, atunci când plouă, nu poate fi folosită. Nici măcar nu este nevoie de o vreme ploioasă ca să-ți dai seama că este o suprafață de mișcare imperfectă. Se vede pe linia de tușă cât de neregulată este.”

Primarul a explicat că, după discuții cu reprezentanții CNI și ai constructorului, s-a ajuns la concluzia că ar fi fost necesare opt drenuri pentru ca terenul să funcționeze corect. „Ni s-a transmis că este nevoie de opt drenuri pentru a rezolva problema. Am ajuns la o negociere la șase drenuri, plus alte câteva reparații la vestiare și la construcția aferentă.”

Infiltrații, gresie desprinsă și garnituri defecte

Dincolo de terenul „de înot”, cum îl numește cu sarcasm edilul, și clădirea care deservește baza sportivă are probleme serioase.

„Probleme cu gresia pusă pe cele două terase, infiltrații de apă, garnituri imperfecte la tâmplăria PVC – toate acestea sunt deficiențe grave pentru o construcție nouă. Este o bază sportivă în care s-au băgat peste 9 milioane de lei.”

Primarul a confirmat că recepția lucrării a fost făcută înainte de preluarea mandatului său, de vechea administrație.

„Nu aș putea să vă spun cum s-a făcut recepția, pentru că este făcută de vechea administrație. Eu am sperat că, dacă ne întâlnim cu responsabilii de la CNI și cu constructorul, găsim înțelegere și aceste mari probleme pot fi remediate.

Din păcate, a trecut mai bine de o lună și jumătate și am primit răspunsul constructorului, care a spus că nu o să vină să remedieze problemele pe care le vedeți cu ochiul liber.”

Deși Primăria Aiud a transmis notificări oficiale către CNI, lucrurile nu s-au mișcat. „Am notificat în scris CNI-ul, pentru că ei au contractul și garanția cu respectivul constructor. Din păcate, am primit adrese de la constructor în care ne-au transmis că nu își doresc să remedieze deficiențele semnalate de noi.”

Primarul spune că reprezentanții CNI au dat dovadă de disponibilitate, dar problema majoră rămâne atitudinea constructorului:

„Nu cred că este vorba de rea-voință din partea CNI, ci pur și simplu acest schimb de informații durează. Problema reală este constructorul, care refuză să își asume greșelile și să repare ceea ce s-a făcut greșit.”

„Bani aruncați pe apa sâmbetei”

Imaginile surprinse la fața locului arată un teren unde apa băltește zile întregi, iar clădirile noi au deja urme de infiltrații și gresie umflată. Primarul recunoaște cu amărăciune: „Uitați-vă la picioare… Astea le-am semnalat constructorului și nu le remediază. Este o construcție nouă, nefolosită, recepționată anul trecut.”

În stil colocvial, primarul a adăugat:„Din păcate, acum, să fac o glumă amară… dacă mai avem iernile pe care le aveam în copilăria mea, să putem face aici un patinoar…



Ne-am fi dorit ca banii respectivi să nu fi fost cheltuiți în van. Să ai o bază sportivă care nu îndeplinește rolul de bază sportivă este inadmisibil.Mie mi se par bani aruncați pe apa sâmbetei și cineva, din punctul meu de vedere, trebuie să plătească. În momentul în care, în țara asta, cineva va plăti pentru astfel de lucruri, nu vom mai tolera atâta timp incompetența și banii risipiți aiurea.”

Astfel, „baza sportivă modernă” de la Aiud rămâne, deocamdată, o mlaștină artificială de milioane de lei, în care singurul sport practicabil pare a fi înotul în… noroaie.

