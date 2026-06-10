Când și unde va avea loc în Alba prima etapă din 2026 a Festivalului-concurs de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură”

Festivalul-concurs județean de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură”, cel mai amplu și mai important program de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial din județul Alba, ajunge în 2026 la a 19-a ediție.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în parteneriat cu administrațiile locale din județ.

„Într-o perioadă în care uniformizarea culturală și globalizarea tind să estompeze particularitățile locale, proiectul propune o direcție opusă: recuperarea autenticului, protejarea identității culturale și readucerea patrimoniului în centrul vieții comunitare.

Regulamentul ediției 2026 pune accentul exclusiv pe autenticitate, pe valorile provenite din comunitățile participante și pe respectarea specificului etnofolcloric local, transformând competiția într-un veritabil exercițiu de cercetare și responsabilitate culturală.

Ediția din acest an se va desfășura în patru etape zonale, găzduite de unele dintre cele mai reprezentative spații ale patrimoniului și identității județului Alba:

• 14 iunie 2026 – Cetatea Greavilor din Gârbova

• 28 iunie 2026 – Castelul Sâncrai

• 5 iulie 2026 – Poiana cu Salcâmi din Ceru-Băcăinți

• 12 iulie 2026 – Poiana Călineasa, Gârda de Sus

Pe parcursul celor patru etape, comunitățile rurale ale județului Alba vor aduce în fața publicului obiceiuri tradiționale, dansuri, muzică vocală și instrumentală, gastronomie tradițională, meșteșuguri, expoziții etnografice, gospodării tradiționale reconstituite și elemente reprezentative ale minorităților naționale, într-un demers complex de prezentare a patrimoniului cultural viu.

O caracteristică distinctivă a proiectului o reprezintă modul riguros de evaluare. Criteriul fundamental îl constituie autenticitatea, care deține o pondere de 90% în toate secțiunile concursului, de la obiceiuri și dansuri tradiționale până la gastronomie, meșteșuguri și expoziții etnografice. Astfel, „Cultură pentru Cultură” nu recompensează spectacolul în sine, ci fidelitatea față de patrimoniul moștenit și capacitatea comunităților de a-l conserva și transmite.

Credibilitatea și prestigiul proiectului sunt susținute și de componența juriului ediției 2026, alcătuit din personalități recunoscute ale cercetării și promovării patrimoniului cultural imaterial din România: Doina Ișfănoni, cercetător etnolog la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Ionuț Fulea, interpret de folclor și Președinte al Uniunii Artiştilor Interpreți de Folclor Muzical din România, conf. univ. dr. Alina Stan, cadru didactic al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la Modulul de Muzică Vocală Tradițională Românească, și Elena Anghel, specialist în domeniul culturii și patrimoniului, cu o îndelungată activitate dedicată promovării valorilor culturale ale județului Alba.

Dincolo de competiție și de premiile acordate, adevărata miză a proiectului rămâne aceeași ca în urmă cu aproape douăzeci de ani: identificarea, documentarea și păstrarea patrimoniului cultural autentic al județului Alba.

În multe cazuri, „Cultură pentru Cultură” a reprezentat primul pas în recuperarea unor obiceiuri uitate, a unor repertorii muzicale dispărute din practica curentă sau a unor meșteșuguri aflate în pericol de dispariție. Proiectul a devenit, astfel, o arhivă vie a patrimoniului cultural al județului.

Fiecare dintre cele patru etape ale ediției 2026 se va încheia cu un spectacol extraordinar susținut de orchestra și soliștii Ansamblului Folcloric al Județului Alba: Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută, sub bagheta dirijorului Alexandru Pal, oferind publicului o întâlnire autentică cu valorile reprezentative ale muzicii tradiționale românești.

Prin continuitate, rigoare și impact cultural, „Cultură pentru Cultură” rămâne unul dintre cele mai valoroase proiecte de patrimoniu cultural imaterial din România și un model de bună practică în domeniul cercetării și valorizării culturii tradiționale, demonstrând că viitorul unei comunități se construiește și prin respectul acordat propriilor rădăcini”, se arată într-un comunicat al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

foto – Cetatea Greavilor din Gârbova (arhivă)

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