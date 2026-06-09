Agropec Dionis, traderul de cereale din Alba, cifră de afaceri de aproape 300 milioane lei în 2025, de 2,5 ori decât în 2024
Agropec Dionis, traderul de cereale din Alba, cifră de afaceri de aproape 300 milioane lei în 2025, de 2,5 ori decât în 2024
Traderul de cereale Agropec Dionis, controlat de antreprenorul Nagy Dionisie din Alba, a trecut pe profit în 2025, cu afaceri de peste 296 milioane lei.
Agropec Dionis este controlată de antreprenorul Nagy Dionisie, din localitatea Cetatea de Baltă, judeţul Alba. Compania a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 296,7 milioane lei (58,8 milioane euro), de 2,5 ori mai mare faţă de anul anterior.
În 2024, traderul de cereale a avut afaceri totale de aproape 117,4 milioane lei (23,6 milioane euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Compania a revenit pe profit anul trecut, având un câştig net de aproape 860.000 de lei (170.500 de euro), de la o pierdere netă de 9,4 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro), suferită în 2024, conform datelor publice.
Agropec Dionis a ajuns în 2025 la un număr mediu de 11 angajaţi, cu 6 oameni mai puţin decât în 2024.
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