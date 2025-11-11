Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
Baza sportivă de la Aiud este cea mai „modernă” baltă realizată printr-o investiție CNI de peste 5 milioane de lei. În urma sesizărilor privind situația dezastruoasă a terenului, Compania Națională de Investiții aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Pentru că problemele au apărut în perioada de garanție a fost notificat constructorul,pentru remedierea neconformităților.
Ca urmare a unei solicitări ziarulunirea.ro, CNI a transmis că baza sportivă a fost construită conform proiectului-tip și că, după recepție, Primăria Aiud are obligația de a asigura buna întreținere și funcționare a obiectivului. Totuși, compania a admis că a primit sesizări privind defecțiuni apărute pe perioada de garanție și a transmis notificări oficiale către asocierea de firme COMPACT CONSTRUCT S.R.L. și CUB1C0NS INVEST S.R.L., executantul lucrării.
Citește și: Video | Investiție CNI de peste 5 milioane de lei într-o bază sportivă la Aiud… unde fotbalul se joacă cu cizmele de cauciuc! Primar: „Dacă mai aveam iernile din copilărie, făceam aici un patinoar”
„După finalizarea lucrărilor și predarea obiectivului, atribuțiile privind gestionarea și administrarea revin exclusiv beneficiarului. Perioada de garanție este de 60 de luni de la data recepției”, se arată în documentul transmis de Compartimentul Strategie și Comunicare al CNI.
Reprezentanții CNI au explicat că instituția nu are atribuții de control sau sancționare după predarea lucrărilor, iar responsabilitatea întreținerii, branșării la utilități și remedierii eventualelor defecțiuni revine beneficiarului.
Totuși, în perioada de garanție, orice deficiență sesizată de Primărie este transmisă constructorului, în vederea remedierii. „În cazul în care, în termen de 10 zile de la notificare, deficiențele nu sunt remediate, CNI va demara procedura de executare a garanției de bună execuție pentru realizarea lucrărilor cu o altă societate”, a mai transmis instituția.
Potrivit CNI, la data răspunsului existau deja notificări către constructor pentru remedierea unor neconformități constatate la baza sportivă din Aiud.
În caz contrar, instituția avertizează că va pune în aplicare prevederile contractuale privind executarea garanției de bună execuție, în valoare de 209.229,05 lei. După finalizarea reparațiilor, firmele sunt obligate să transmită către CNI procesul-verbal de remediere a deficiențelor.
Reamintim că, în articolul anterior publicat de ziarulunirea.ro, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a semnalat probleme grave la obiectivul finanțat prin CNI, în valoare de peste 5 milioane de lei: terenul de joc fără drenuri, băltiri constante, infiltrații de apă, gresie desprinsă și garnituri defecte la tâmplărie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Cugir. Dr. Cotruță Mihai– medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale. ,,Suntem bucuroși să anunțăm că Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei Spitalului Orășenesc […]
UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș
TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit de urgență marți seara pentru asigurarea măsurilor specifice în municipiul Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș. Este vorba despre un apel prin SNUAU 112 prin care este sezisat un miros de gaz pe casa […]
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat, pe 11 noiembrie 2025, sentințele în dosarul privind uciderea afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu. Inculpații Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au fost condamnați pentru omor calificat și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la...
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Știrea Zilei
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în...
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a...
Curier Județean
FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint
Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”
Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...
Opinii Comentarii
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...