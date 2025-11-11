Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile

Baza sportivă de la Aiud este cea mai „modernă” baltă realizată printr-o investiție CNI de peste 5 milioane de lei. În urma sesizărilor privind situația dezastruoasă a terenului, Compania Națională de Investiții aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Pentru că problemele au apărut în perioada de garanție a fost notificat constructorul,pentru remedierea neconformităților.

Ca urmare a unei solicitări ziarulunirea.ro, CNI a transmis că baza sportivă a fost construită conform proiectului-tip și că, după recepție, Primăria Aiud are obligația de a asigura buna întreținere și funcționare a obiectivului. Totuși, compania a admis că a primit sesizări privind defecțiuni apărute pe perioada de garanție și a transmis notificări oficiale către asocierea de firme COMPACT CONSTRUCT S.R.L. și CUB1C0NS INVEST S.R.L., executantul lucrării.

„După finalizarea lucrărilor și predarea obiectivului, atribuțiile privind gestionarea și administrarea revin exclusiv beneficiarului. Perioada de garanție este de 60 de luni de la data recepției”, se arată în documentul transmis de Compartimentul Strategie și Comunicare al CNI.

Reprezentanții CNI au explicat că instituția nu are atribuții de control sau sancționare după predarea lucrărilor, iar responsabilitatea întreținerii, branșării la utilități și remedierii eventualelor defecțiuni revine beneficiarului.

Totuși, în perioada de garanție, orice deficiență sesizată de Primărie este transmisă constructorului, în vederea remedierii. „În cazul în care, în termen de 10 zile de la notificare, deficiențele nu sunt remediate, CNI va demara procedura de executare a garanției de bună execuție pentru realizarea lucrărilor cu o altă societate”, a mai transmis instituția.

Potrivit CNI, la data răspunsului existau deja notificări către constructor pentru remedierea unor neconformități constatate la baza sportivă din Aiud.

În caz contrar, instituția avertizează că va pune în aplicare prevederile contractuale privind executarea garanției de bună execuție, în valoare de 209.229,05 lei. După finalizarea reparațiilor, firmele sunt obligate să transmită către CNI procesul-verbal de remediere a deficiențelor.

Reamintim că, în articolul anterior publicat de ziarulunirea.ro, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a semnalat probleme grave la obiectivul finanțat prin CNI, în valoare de peste 5 milioane de lei: terenul de joc fără drenuri, băltiri constante, infiltrații de apă, gresie desprinsă și garnituri defecte la tâmplărie.

