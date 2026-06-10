Curier Județean

FOTO | Monografia dedicată Mănăstirii Râmeț, realizată de trei elevi ai Colegiului Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia a obținut Premiul Special la Concursul „Cultură şi Civilizaţie în România”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

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ALBA FEST 2026

Monografia dedicată Mănăstirii Râmeț, realizată de trei elevi ai Colegiului Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia a obținut Premiul Special la Concursul „Cultură şi Civilizaţie în România”

Premiul Special la etapa națională a competiției Concursul „Cultură şi Civilizaţie în România” a fost obținut de monografia dedicată Mănăstirii Râmeț, realizată de echipa Colegiului Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Monografia dedicată Mănăstirii Râmeț, realizată de echipa colegiului militar pentru Concursul „Cultură şi Civilizaţie în România” a obținut Premiul Special la etapa națională a competiției. Elevii caporal Alexia Cârmici (clasa a X-a), Rareș Pană și Tudor Șerban (clasa a XI-a), alături de profesorii  Simina Dura și Dan Anca, au pregătit lucrarea științifică având ca titlu „Lumina din Trascău – Acolo unde timpul tace și unde rădăcinile sunt în piatră și rugăciune”. Având în centru ansamblul monahal Râmeț, monografia prezintă bogăția artistică, rolul educațional, spiritual și cultural, care au făcut ca mănăstirea din Trascău să fie un reper de o importanță majoră pentru județul Alba și întreaga cultură românească, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Punct de referință pentru viitoarele generații, mănăstirea oferă tinerilor spațiul în care aceștia se pot forma din punct de vedere cultural, într-o societate contemporană care este caracterizată de numeroase provocări și schimbări rapide, mănăstirea devenind pentru ei un loc al reflecției, al educației sufletești și al apropierii de tradițiile și valorile fundamentale ale poporului român”, se arată în textul lucrării. 

Felicitări tuturor pentru munca și dedicarea care au făcut posibilă obținerea acestui premiu, a mai transmis sursa citată.

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