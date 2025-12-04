VIDEO | Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun

Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun

Începem numărătoarea inversă până la Crăciun, așa că magia sărbătorilor se răspândește în Alba Iulia. S-a deschis și târgul de Crăciun, iar magazinele te îmbie la cumpărături pentru cea mai magică perioadă din an.

Mai sunt trei săptămâni până la Crăciun, dar, pentru mulți albaiulieni, sărbătoarea a început deja. au transformat scara unde locuiesc într-un decor desprins parcă din povești.

Decorațiunile specificile sărbătorilor de iarnă sunt deja expuse în multe magazine și supermarketuri din oraș, cu speranța că iubitorii Crăciunului își vor umple coșurile și vor începe pregătirile. Ei bine, multe familii din Alba Iulia, care nu a mai avut răbdare și și-au transformat imobilele în adevărate tărâmuri ale lui Moș Crăciun.

O familie care locuiește la bloc și obișnuiesc an de an să decoreze spectaculos, și-au dorit și în acest an să aducă spritul festiv încă de la începutul lunii decembrie. Terasa locuinței de pe Bulevardul Revoluției a fost ,,luată cu asalt” de reni, Moș Crăciun, diferite figurine și mii de luminițe.

Trecătorii rămân impresionați de zecile de decorațiuni, lumini și muzica ce răsună de la instalațiile montate. Pe palier se află zeci de globulețe colorate, figurine din pluș cu elfi, moși și spiriduși de Crăciun.

Oamenii se bucură de atmosfera pozitivă și sunt de părere că inițiativa a reușit să aducă un suflu nou în comunitate: „Toată lumea e fericită, când treci și vezi minunăția asta te încarci cu energie pozitivă”, a declarat o persoană. „Nu e prima dată când împodobesc așa, iar toată lumea e uimită”, a precizat altcineva.

