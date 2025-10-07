VIDEO | Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin: Copiii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”, în prim-plan

Dansuri populare în Alba Blaj Arena, în deschiderea Supercupei României 2025 la volei feminin

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă Alba Blaj Arena va avea loc Supercupa României la volei.

Volei Alba Blaj, campioana en-titre și deținătoarea Cupei României, va înfrunta formația CSO Voluntari.

Cu 10 minute înainte de fluierul de start, copiii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” vor aduce în fața spectatorilor un moment inedit de dansuri populare.

„Suntem recunoscători că putem participa la un eveniment de o asemenea amploare și dorim să-i mulțumim domnului primar Gheorghe Valentin Rotar pentru faptul că, mereu, are în vedere ca la Blaj munca să fie susținută și răsplătită.

Vă așteptăm să ne vedeți, iar apoi să susținem împreună campioanele României!”, a transmis coordonatorul ansamblului folcloric din Blab, Mihai Gogîță.

foto: arhivă

