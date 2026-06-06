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VIDEO | Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane

Ioana Oprean

Publicat

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Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pe parcursul serii trecute, pentru a salva un miel dintr-o zonă greu accesibilă în Cheile Turenilor.

Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei pentru a-și face fotografii, profitând de peisajul frumos.

Oameni cu suflet mare, aceștia au apelat imediat la ajutorul echipajelor noastre. Mielul se afla într-o râpă adâncă de peste 20 de metri, însă pompierii au găsit un traseu potrivit pentru a ajunge la el.

Astfel, animde alul a putut fi adus într-un loc sigur, iar între timp persoanele de la fața locului l-au contactat și pe proprietar.

Din fericire, mielul nu a fost rănit și a putut reveni cu bine în turmă.

sursa: ISU Cluj

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