6-7 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 6 iunie 2026, ora 12:00 – 7 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România.

Potrivit hidrologilor, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării apelor, există riscul producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și al unor viituri rapide pe râurile mici, cu potențiale efecte de inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

Zonele vizate în prima parte a avertizării

În intervalul 6 iunie, ora 12:00 – 24:00, atenționarea vizează râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Arieș, Târnava Mică, Târnava Mare și Olt, afectând județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Covasna și Vâlcea.

Specialiștii avertizează că cele mai expuse sunt cursurile de apă mici și afluenții acestora, unde acumulările de precipitații pot genera reacții hidrologice rapide.

Avertizare extinsă pentru estul și sud-estul țării

În perioada 6 iunie, ora 12:00 – 7 iunie, ora 12:00, Codul Galben se extinde asupra bazinelor hidrografice Ialomița, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, Putna, Râmnicu Sărat, Buzău, Siret, Prut, Jijia, precum și asupra râurilor din Dobrogea.

Sunt vizate județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Suceava, Neamț, Harghita, Bacău, Covasna, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați, Botoșani, Buzău, Brașov, Constanța și Tulcea.

Risc mai ridicat în șapte județe

Conform hidrologilor, fenomenele periculoase vor avea o probabilitate și o intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele:

Buzău;

Vrancea;

Bacău;

Botoșani;

Iași;

Vaslui;

Galați.

În aceste zone, sunt posibile viituri rapide, acumulări importante de apă pe versanți și inundații locale, în special pe cursurile de apă cu bazine hidrografice reduse.

Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția avertizărilor meteorologice și hidrologice, să evite deplasările în zonele inundabile și să ia măsuri de protecție a bunurilor aflate în apropierea cursurilor de apă.

Iată textul complet al atenționării hidrologice:

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 06.06.2026 ora 12:00 – 07.06.2026 ora 12:00

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 06.06.2026 ora 12:00 – 06.06.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Bistriţa Nӑsӑud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Bihor şi Cluj), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (județele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Alba și Cluj), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte confluenţă cu râul Lotru (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Vâlcea).

În intervalul 06.06.2026 ora 12:00 – 07.06.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Suceava – bazin amonte S.H. Brodina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brodina (judeţul Suceava), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Putna (județul Vrancea), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Suceava (judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia, Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluentă cu râul Jijia (judeţele: Iaşi, Vaslui şi Galaţi), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Buzău, Vrancea, Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)