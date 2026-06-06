6-7 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane
Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pe parcursul serii trecute, pentru a salva un miel dintr-o zonă greu accesibilă în Cheile Turenilor. Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei pentru a-și face fotografii, profitând de […]
FOTO | Cetățean ucrainean, depistat pe Autostrada A1 cu aproximativ 30 de kilograme de droguri: A fost reținut alături de un român
Cetățean ucrainean, depistat pe Autostrada A1 cu aproximativ 30 de kilograme de droguri: A fost reținut alături de un român Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un cetățean ucrainean, de […]
6 iunie 2026 | COD GALBEN de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, vânt puternic și risc de grindină. Noul anunț al meteorologilor
COD GALBEN de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, vânt puternic și risc de grindină. Noul anunț al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, 6 iunie 2026 o avertizare Cod Galben pentru instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în aceeași zi, între orele 12:00 și 23:00, vizând zone extinse din România, între […]
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6-7 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite Institutul Național...
VIDEO | Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane
Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pe parcursul...
Știrea Zilei
VIDEO | Viceprimarul Adina Cristina Toma, copilot în sesiunea de antrenamente de la Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia: „O experiență unică”
Viceprimarul Adina Cristina Toma, copilot în sesiunea de antrenamente de la Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia Sâmbătă, 6...
VIDEO | Bărbat de 46 de ani din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii: Este cercetat pentru EVADARE
Bărbat de 46 de ani din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii: Este cercetat pentru EVADARE Vineri, 5 iunie 2026, polițiștii...
Curier Județean
6 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false
Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false O tânără...
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Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
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Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...