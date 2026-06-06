FOTO: Superliga Alba, ultima etapă: Inter Unirea, clasare de poveste pe podium, după victorie în derby-ul orgoliilor cu CS Ocna Mureș

Superliga Alba, ultima etapă: Inter Unirea, clasare de poveste pe podium, după victorie în derby-ul orgoliilor cu CS Ocna Mureș, scor 2-1

Superliga Alba, ultima etapă: Lupta pentru a treia treaptă a podiumului s-a dat între Inter Unirea și CS Ocna Mureș, cu derby direct, adjudecat de formația din Curbă.

*Inter Unirea – CS Ocna Mureș 2-1 (1-1);

Duelul orgoliilor, un derby zonal între reprezentantele localităților despărție de aproximativ 6 kilometri, a fost adjudecat de Inter, care realizează o performanță extraordinară, clasarea pe podium! Interiștii au câștigat iar disputa cu rivalii, la fel ca în tur, când a fost 3-0 pe „Stadionul Dragostei”, amfitrionii realizând a șaptea victorie consecutivă, după ce au întors scorul. B. Nemeș (CS Ocna Mureș) a fost eliminat în minutul 79;



*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Performanța Ighiu 1-1 (1-1): Mian (45)/ D. Moldovan (45+1). Înaintea jocului s-a ținut un moment de reculegere în memoria tatălui lui Adrian Potopea, apărătorul oaspeților. Ighienii veneau după două eșecuri la rând, fără a înscrie, și o serie de 4 întâlniri în care nu au strâns decât două puncte. Finalista cupei este la primele puncte irosite în fața fanilor în retur, într-un meci care o putea duce pe locul 5;

*Spicul Daia Română – CS Zlatna 2-4 (0-1): Joldeș (80), Brânză (90, penalty)/ Vereșmortean (20), A. Câmpean (75, 88), Novăcean (90+6). Zlătnenii au încheiat sezonul cu a doua victorie consecutivă pe terenuri străine. Un meci spectaculos, în care Fl. Schiau (Spicul) a ratat un penalty (a apărat portarul Lepădat). Oaspeții au condus cu 2-0 și 3-1 în compania unui adversar care nu a câștigat niciun meci în acest an în fața fanilor (prima înfrângere internă din 2026);

*Viitorul Sântimbru – Sportul Câmpeni;

*Industria Galda de Jos – ACS Oiejdea;

*Fortuna Lunca Mureșului – AFC Micești.

Foto: Marius CHIRILĂ (Inter Unirea)

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