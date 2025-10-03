Rămâi conectat

Sport

Sâmbătă, 11 octombrie, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, Supercupa României | Prețul biletelor pentru confruntarea din „Alba Blaj” Arena și programul

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Sâmbătă, 11 octombrie, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari, Supercupa României | De astăzi se pun în vânzare bilete pentru confruntarea din „Alba Blaj” Arena

Sâmbătă, 11 octombrie, în „Alba Blaj” Arena, de la ora 18.00, se dispută Supercupa României la volei feminin, între Volei Alba Blaj (campioana și deținătoarea Cupei României) și CSO Voluntari (vicecampioana și finalista Cupei României).

Citește și: Volei Alba Blaj a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2025/2026: Cât costă și de unde pot fi cumpărate

Este un joc care deschide stagiunea 2025/2026, organizatorii punând în vânzare bilete la prețul de 15 lei (sectoare A, B și C) și 100 lei (sector oficial).

Biletele s-au pus în vânzare începând de vineri, 3 octombrie,pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arenna.

Programul casei de bilete (3-4 octombrie 2025):

*vineri, orele 14.00 – 18.00; *sâmbătă: orele 12.00 – 16.00.

Programul casei de bilete (6-11 octombrie 2025):

*luni – vineri, orele 14:00 – 18:00; *sâmbătă, orele 14:00 – 19:00.

Elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor beneficia în continuare de intrare gratuită la toate meciurile, dar numai pe baza carnetului de elev, biletele putând fi ridicate doar în ziua meciului, de la casa de bilete Alba Blaj Arena. Biletele pentru elevi NU pot fi achiziționate online! Părinții care vor veni la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult, urmând să primească bilete gratuite, în funcție de numărul de copii, lângă locul plătit. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, accesul este gratuit, dar numai cu însoțitor! Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin prezentarea legitimației/documentelor justificative la intrarea generală a spectatorilor (zona turnicheți).

Foto: Volei Alba Blaj

